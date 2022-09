Abel Gómez: "Los desajustes nos penalizaron ante un rival al que le salía todo"

El Recreativo de Huelva dio ayer un frenazo en seco tras caer ante el Betis Deportivo por 2-4. Toca olvidar y trabajar para regresar a la racha de victorias que llevaba hasta el momento. El técnico, Abel Gómez, reconoce "desajustes" a lo largo de todo el encuentro y felicita a un filial bético al que "le salía todo".

El míster del Decano, en rueda de prensa, advirtió "desajustes" en la primera mitad, en parte por "un gran rival, al que le salía todo, y que nos hizo estar muy incómodos al tener un buen trato del balón". Al descanso, el conjunto albiazul "arriesgó" con los cambios y ello le hizo "tener un tramo en el que el equipo fue valiente", si bien en los minutos finales "la defensa del empate no fue buena y no pudimos aguantar el resultado", afirma Gómez.

Preguntado sobre si considera que el Betis Deportivo le dio un baño a su equipo, Abel Gómez expuso que "la palabra baño es algo que no me gusta en el mundo del fútbol". Aun así, reconoce que el rival fue "superior" y, por ello, ganó el duelo. Asimismo, añadía que "sabíamos que era un equipo que nos iba a exigir mucho por la gran calidad que atesora y si a eso se le suma que no estuvimos acertados en muchas situaciones, yo el primero, nos encontramos con la derrota", la cual "nos sirve para seguir trabajando".

El planteamiento del técnico albiazul al inicio del partido pasaba por "intentar apretar lo más arriba posible y robar en campo contrario con un doble pivote que diera equilibrio y con Peter y Caballero, que buscasen las espaldas del Betis". Sin embargo, el gran acierto de los jugadores rivales, tanto en pases como en los controles, desbarató la idea de Abel Gómez, que expresó "que el plan de partido no salió como esperábamos", al tiempo que subrayaba la "importancia" de saber manejar los últimos 15 minutos de los partidos, "más aún cuando consigues reponerte de un gol y empatar".

Los pupilos de Aitor Martínez se presentaban en el Nuevo Colombino con "una manera muy clara de jugar. Te intentan atraer y te buscan los espacios por dentro y, además lo hacen muy bien", explicaba Abel Gómez. Tanto es así, que en el descanso "buscamos corregir todos esos desajustes, pero no se dio la situación de robarles más el balón", relató el técnico, toda vez que ponía de manifiesto "cómo nos penalizó el estar tan espesos con el balón".

El entrenador del Decano aseguró que en el seno del equipo hay "autocrítica", pero "más que falta de intensidad, lo que se dieron fueron desajustes". "Contra estos equipos tienes dos opciones: ir arriba y provocar más errores o juntarte mucho y defender bien y no lo hicimos". A su vez, subrayó que en las victorias hay que ser "equilibrados", pero en las derrotas "también", por lo que el siguiente paso es "ver qué hemos hecho mal y corregirlo para hacerlo bien".

A modo de balance de la competición, Gómez insistió en que "ni cuando ganas eres el mejor ni cuando pierdes eres el peor" y sostiene que "el año será muy complicado porque hay equipos muy fuertes que lo van a poner muy difícil". "Tenemos que dar el nivel más alto y minimizar los errores que, al fin y al cabo, son los que provocan los goles en contra", apuntó.

En relación a la lesión de Edmilson, el técnico se mostró cauteloso y señaló que "hay que esperar a las pruebas para ver el alcance de ese pinchazo que notó en el isquiotibial". "Esperemos que se recupere pronto", finalizó".