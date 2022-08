Abel Gómez: "En ciertas disputas y en balones divididos no hemos ido como teníamos que ir"

Abel Gómez reconoce que el Recreativo de Huelva no dio la imagen esperada en el amistoso ante el Xerez CD, contra el que encajó la primera derrota de la pretemporada (1-0). “Sabíamos que iba a ser un partido intenso; es verdad que en la primera parte hemos estado un poco espesos con el balón, nos ha faltado profundidad y más cosas; aún así hemos tenido una ocasión clara de Juan Delgado en un remate de cabeza; luego ellos han metido el gol y se han defendido y se han juntado bien; a nosotros con balón nos ha costado”, manifiesta el entrenador del Decano.

“Luego en la segunda parte lo hemos intentado, nos hemos quedado con uno menos, y el equipo, pese a estar con diez, ha intentado generar situaciones de ataque, pero ha sido mucho más complicado”, añade.

Sobre la actuación arbitral y algún posible penalti a favor del Decano que no fue pitado, Abel comentó que “más allá de los penaltis, que son muy claros, hay una primera entrada a Juanjo (Mateo) que veremos a ver lo que tiene, ha aguantado el partido pero puede tener algo, y en la primera entrada (el colegiado) tiene que cortar para que así no se le vaya el partido; no corta y hay una entrada con los tacos por delante brutal, que si le pilla con el pie apoyado le parte la rodilla, y esa es mi queja. Aunque sea la primera del partido la tienes que cortar y que no se te escape (el control del choque). A partir de ahí hay un penalti claro, otro a Juan Delgado que dice que da la ley de la ventaja cuando en un penalti no hay ley de la ventaja… son cosas incomprensibles pero este tipo de partidos son así, hoy nos ha tocado en contra y nos viene bien para darnos cuenta de lo que nos vamos a encontrar. A nivel competitivo es una derrota que nos pone los pies en el suelo y sirve para darnos cuenta que va a ser un año complicado”.

Deja claro que sus quejas hacia el arbitraje “no son justificación; una cosa es el análisis del partido y otra de acciones en las que se ha equivocado; con Diawará ha sido tajante y con ellos ha sido permisivo en muchos aspectos”, reitera.

Cambiando de tema, Abel habló sobre la configuración de la plantilla. “Las salidas no las tenemos claras; sabemos lo que tenemos que incorporar, el perfil y las posiciones de jugador que queremos; necesitamos jugadores de arriba, de la última línea, y veremos si podemos reforzar alguna posición en defensa. Para mi gusto necesitamos gente arriba por número y por cantidad de jugadores en la delantera, y la posibilidad de incorporar a alguien en defensa”.

Una de las opciones es Eliseo Falcón, la pasada campaña en el Eldense. “Es una de las opciones, pero hay todavía muchos centrales libres con opciones y están ahí, estamos valorando y viendo las posibilidades”.

Dani Alejo ha anunciado que el lateral del San Roque de Lepe, Fran Ávila, se incorporará en los próximos días: “viene a ayudarnos, ha realizado una gran temporada, es bueno que esté lo antes posible para que se adapte al equipo, a la manera de jugar. Lleva un tiempo parado y necesita un periodo (de adaptación) igual que Jordi Ortega o Josiel, o cuando llegue Mbaye, que necesitamos que estén lo antes posible”, asevera el entrenador del Recre.

Sobre lo que no le ha gustado del equipo ante el Xerez CD, el entrenador albiazul afirmó que “sobre todo nos ha faltado intensidad en la primera parte, en los duelos, en ciertas disputas y en balones divididos no hemos ido como teníamos que ir, y luego hemos estado espesos con balón, no hemos sabido generar superioridad ni por fuera ni por dentro, nos ha costado un poco. La segunda parte es más difícil de analizar por el hecho de jugar mucho tiempo con uno menos, pero el equipo lo ha intentado, ha puesto esfuerzo y empeño, y esa es la nota positiva”.

No se muestra preocupado porque “queda un mes todavía (para el inicio de la Liga), hay muchos equipos que empiezan más tarde la pretemporada. Está claro que si nos faltasen 10 jugadores sí iríamos tarde, pero necesitando 3-4 no vamos tarde, simplemente lo que hay que intentar es elegir lo mejor posible y que los que vengan nos ayuden”.

Sobre el rival comentó que “sabía que el Xerez CD tenía un equipo muy competitivo, con buenos jugadores para la categoría; va a ser un equipo que va a dar mucha guerra, además tiene un buen entrenador que va a sacarle rendimiento”.

Por último, Abel se refirió al gol encajado: “viene de una pérdida en el medio, un balón dividido al que no vamos fuerte, luego un centro lateral que no defendemos bien, queda un rechace y meten el gol. Ha sido también un poco de mala fortuna en el rechace, pero es verdad que hay que ajustar ciertas cosas”.