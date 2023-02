Abel Gómez: "El Recre ha sufrido una derrota muy dolorosa"

El Recre recibió en la mediodia de este domingo una dosis de realidad. El Decano se vino abajo tras el primer gol del Antequera y no supo reaccionar en el resto del encuentro. Vuelve a perder tres puntos y demuestra que a este equipo aún le quedan muchas cosas que mejorar en un tramo de liga muy complicado en el que el tiempo corre en contra.

El encuentro ante el líder solo dejó "sensaciones negativas en todos los aspectos" y es que el Decano no dejó otra impresión. Un partido que el Recre dominó los primeros 15 minutos pero que a raíz del gol del Antequera en el minuto 19, los albiazules "cometieron muchos errores".

En la segunda parte, "intentó corregir cosas" en la que ocasión de Dopi si hubiese entrado tal vez se hubiese visto "otro" partido en el Nuevo Colombino. Al rival se le "puso el partido muy de cara" como "querían" y el Recre "tiró más con corazón que con la cabeza". El equipo "a nivel de juego no estuvo bien" y eso se vio reflejado durante los 90 minutos.

"Una derrota muy dolorosa" para Abel, su plantilla y la afición que se marchó del Nuevo Colombino enfadada con la situación que atraviesa el Decano desde que comenzó la segunda vuelta el pasado mes de enero. El Recre formó un nuevo equipo en el mercado invernal que todavía no ha tratado de arrancar y en este domingo "solo tuvo 15 minutos buenos" tras "entrar bien al partido" pero pronto se desenganchó.

El conjunto albiazul desapareció en el minuto 19. "El gol hizo mucho daño" a la plantilla y ahora "tiene que aprender" de esas situaciones. "Intentar solventar esas situaciones" porque el gol "no puede hacer tanto daño" y el plantel "dejó de hacer muchas cosas que tenía previstas". El Recre no supo reaccionar.

La idea estaba clara en el vestuario pero no demostró lo mismo en el terreno de juego. "Tener el balón" y ser protagonistas era el dibujo para este partido pero la realidad marcó un panorama totalmente adverso. "El partido hay que analizarlo bien" después de que se pusiera "en contra por dos detalles" y aunque no ha sido un encuentro de "ocasiones" al Antequera le bastó para irse al descanso con la ventaja en el marcador. A nivel de juego el Recre necesita "volver a tener esa confianza" tras varios partidos en los que no se ha visto reflejada su mejor versión.

El Decano tiene que "arriesgar" para sacar de los partidos el máximo rendimiento y dar un golpe encima de la mesa. El Recre se "equivocó en la manera de atacar" y ahora "necesita más confianza" y eso solo lo ocasiona "los resultados positivos" por lo que los recreativistas el próximo fin de semana ante El Ejido (domingo, 17:00) deberán reencotrarse con la victoria si quieren seguir ocupando la segunda plaza del grupo IV de Segunda Federación.

Abel Gómez no atraviesa el mejor momento en el banquillo del Recreativo. Desde que comenzó la segunda vuelta solo ha sido capaz de conseguir con el Decano ocho puntos de los 18 que se han puesto en juego en las últimas seis jornadas. El técnico muestra "confianza" en su trabajo y eso es un factor fundamental para afrontar el último tramo de competición.

La segunda plaza todavía no está asegurada. El Recre ya se ha distanciado 18 puntos del Antequera y ahora, el resto de rivales lo miran muy de cerca. Tras esta jornada, el Yeclano Deportivo se sitúa a tan solo dos puntos del Decano con 38 puntos como tercero en la clasificación. "Una lucha muy grande" entre todos los equipos. Con todo lo que queda por delante "nadie tiene la plaza asegurada" a excepción del Antequera "que tiene todo prácticamente hecho".