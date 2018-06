Las ventajas de un método cómodo y ergonómico

El kit Implemento para la recolección de arándanos en fresco consta de una especie de cinturón, seis cestos agroalimentarios, una plaqueta trasera de vacío y un cesto para fruta de estrío o industria.

El cinturón está formado por tres partes: delantera para el cesto donde se deposita la fruta que se está recolectando; trasera para los cestos vacíos de repuesto; y una lateral para lo que denominamos maceta para fruta de estrío.

Según explica el propio inventor del mismo, el sistema se incorpora rodeando la cintura del recolector, permitiendo un ajuste perfecto a cada persona y haciendo las veces de faja que protege "al mismo tiempo la espalda del trabajador".

El cesto de recolección se sitúa en unos soportes que el cinturón incorpora en la parte delantera y permanece siempre en horizontal "gracias a un sistema oscilante que funciona en gravedad con el cinturón, haga los movimientos que haga el recolector". Esto impide que la fruta se salga o vierta una vez en su interior y permite al trabajador tener siempre las dos manos libres y a una altura adecuada para depositar la fruta sin golpearla.

Según prosigue López, las ranuras del cesto permiten la ventilación y transpiración de la fruta, al contrario que sucede con el cubo tradicional, en el que la fruta se cuece en días de calor.

Cuando el cesto delantero está lleno se descuelga "muy fácilmente" del cinturón y lo retira otro trabajador, colocándose en su lugar otro de los vacíos que el recolector almacena en la parte trasera del cinturón.

Otra ventaja del sistema de recogida, prosigue López, es que el cesto está redondeado por dentro para que no se dañe la fruta, al tiempo que incorpora una impresión en espejo para que el arándano no pierda el polvillo blanco que recubre su piel y que es el principal elemento que garantiza su calidad y que no ha sido manoseado. Además, dos de las esquinas del cesto tienen forma de embudo para facilitar el posterior vertido de la fruta en la tarrina o cualquier otro envase.

Su comodidad y ergonomía "es lo que hace que se recolecte aproximadamente un 30% más de fruta que con el sistema tradicional", añade López, ya que "permite al recolector andar, agacharse, levantarse y hacer prácticamente cualquier tipo de movimiento sin que la fruta sufra o se golpee".

Finalmente Celia Pascual del Carmen, recolectora de arándanos natural de San Bartolomé de la Torre y que ya trabaja con el nuevo sistema, asegura que es "mucho más cómodo. Te puedes levantar y agachar perfectamente y se recolecta más con mucho menos esfuerzo". Igualmente subraya que "te permite garantizar una calidad de la fruta mucho mayor porque prácticamente no has de tocarla y porque tienes el cesto siempre muy cerca del ramillete del que se recolecta el arándano". Además, concluye, tenerlo puesto "no molesta para nada".