La vendimia de variedades no autóctonas comienza en Bollullos

Hace pocos días ha comenzado en Bollullos la vendimia de las variedades no autóctonas que se cultivan en la zona. Se trata de las variedades tintas tempranillo y syrah y de las colombard y moscatel, que son blancas. La vendimia de estas uvas es más adelantada que la variedad zalema, la autóctona del territorio del Condado y la que copa los viñedos locales. Su recolección comenzará a mediados y finales (en algunos casos) del mes de septiembre.

En Bollullos, la Cooperativa Vinícola del Condado es la que se encarga de recoger la producción del 50% de la cantidad total, entre tinta y blanca, que los agricultores bollulleros vendimian cada año. En general, las previsiones son muy buenas conforme al año pasado, en el que el calor excesivo hizo acto de presencia demasiado pronto y la recolección de la uva se adelantó varias semanas. Este año se espera una vendimia buena con un grado alcohólico más bajo que otras temporadas y con un fruto que todavía no está al cien por cien de su maduración en el caso de la uva zalema, la uva del Condado.

La recolección de la zalema se retrasa hasta mediados y finales de septiembre

No es el caso de las variedades tintas y las blancas colombard y moscatel, que tienen un ciclo madurativo más rápido que la zalema. En los campos bollulleros se destinan 135 hectáreas a la producción de variedades no autóctonas de los agricultores que llevan su vendimia a la cooperativa vinícola. En concreto, los viñedos de variedades tintas ocupan unas 70 hectáreas mientras que las blancas moscatel y colombard se reparten en 65. Asimismo, las cifras de producción se sitúan entre los 800 mil kilos de tintas y otros tantos de blancas no autóctonas, lo que viene a suponer un diez por ciento del total de la producción de la cooperativa vinícola, ya que la vendimia de la zalema, que se llevará a cabo en pocas semanas, supondrá sobre nueve millones de kilos, que se recogerán de unas 600 hectáreas de terreno.

Eladio Mateo, director técnico de la cooperativa, explicó a Huelva Información que el motivo por el que se introdujeron estas variedades más tempranas se debe a un proyecto de investigación de la Junta de Andalucía, acerca de la elaboración de vinos de calidad, que se llevó a cabo un poco antes del año 2000. En dicho estudio se plantaron diez variedades de uva tinta y diez de uva blanca en las distintas zonas de cultivo vinícola de Andalucía, como podían ser Jerez, Montilla y el Condado, entre otras áreas. En cada zona se levantó una bodega experimental, junto con la finca que albergaba las diferentes variedades de viñas. Tras el crecimiento de cada cepa con sus respectivas variedades, se extrajeron las conclusiones pertinentes en cada territorio andaluz. En el Condado, cuya bodega experimental era de la cooperativa vinícola, las conclusiones fueron que las vides que se adaptaban bien al clima y al terreno eran las tintas syrah y tempranillo y las blancas colombard y moscatel.

Desde entonces, cada vez más agricultores bollulleros han ido diversificando su producción, siempre junto con la zalema, que es la propia de la comarca. Fue sobre 2002 cuando los labradores de la localidad empezaron a plantar viñas de variedades tintas y en el año 2004 la cooperativa vinícola sacó al mercado el primer vino tinto del Condado, el cual tuvo muy buena crítica y fue premiado en diversas ocasiones.

Hay que tener en cuenta, tal y como informó Mateo, que cada tipo de uva tiene sus propias características, así, las viñas de uva negra dan menos fruto y se venden a un precio más elevado que las blancas, y también producen más graduación alcohólica. Lo mismo ocurre con la acidez y otras propiedades del maravilloso proceso que convierte el fruto de la uva en vino.

Igualmente, los agricultores que han diversificado su producción entre la zalema y las no autóctonas tienen la ventaja de alargar la vendimia sin sobrecargar los días de recogida, ya que se hace de forma más escalonada. Muchos de estos trabajadores del campo alternan su trabajo entre las viñas con otras labores profesionales, por lo que les resulta más fácil llevar a cabo la vendimia.