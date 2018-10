Un tribunal polaco decidirá si entregan el niño al padre

Un tribunal justicia de la ciudad polaca de Kutno decidirá el próximo 5 de noviembre si el niño de 6 años presuntamente sustraído por su madre, que no lo devolvió a su padre tras un permiso de fin de semana en Lepe, debe regresar con él a España, o finalmente quedarse con ella en su país natal.

Así lo confirmó ayer a Huelva Información Davy Thompson, el padre del menor, que reside en La Antilla junto con su madre y abuela paterna del pequeño, y quien detalló haber sido citado en dicho tribunal polaco tras la vista previa que se celebró el pasado 2 de octubre en la que fue citada a declarar la madre del menor, después de que ésta no lo entregara a su expareja el pasado 29 de mayo. Este hecho originó una denuncia por parte de Thompson en un juzgado de Ayamonte por una presunta sustracción de menores.

La madre se llevó a su país de origen al menor hace cinco meses y no ha vuelto a La Antilla

El padre del menor ha señalado por otra parte que no sabe qué dictaminará la justicia polaca, por lo que desconoce si finalmente su hijo "se va a quedar allí o se puede venir conmigo".

Igualmente ha indicado que no sabe si podrá personarse en el tribunal de Kutno "por falta de medios económicos", una situación que bien le llevará a "pedir ayuda", o a "tener que declarar por medio de videoconferencia".

Por otra parte ha lamentado no saber "absolutamente nada" de su hijo desde hace ya cinco meses. "Ni una llamada telefónica. Nada. No sé si el niño está bien. No tengo ni idea de él", ha aseverado, a lo que ha añadido que está "luchando" para traérselo porque "en Lepe tiene su vida y sus amigos".

También ha mostrado su preocupación, ya que según asegura en relación a su expareja y madre del niño que "esa mujer no está bien y me temo que pueda abandonarlo, como a las dos hijas que tiene en Polonia, a las que durante los once años que estuvo conmigo no hizo nada por visitarlas".

Según la denuncia presentada en su día, la madre no se presentó en el punto acordado, una vivienda del puerto de El Terrón, en Lepe, para entregar y recoger al menor cada 15 días. En el acuerdo de divorcio se establecía que una amiga común fuese la encargada de recepcionar al pequeño y su vivienda como punto de encuentro cada dos fines de semana.

A principios de junio el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte emitió un requerimiento, mediante Comisión Rogatoria, para que las autoridades polacas localizasen al menor de seis años.