La atención a los trabajadores de la fresa necesita la contratación de 13 médicos

El Sindicato Médico (SM) de Huelva denuncia que el SAS no reforzará la plantilla de Atención Primaria durante la campaña fresera. Este sindicato señala esta carencia, que recuerda que se viene repitiendo desde 2008, con lo que no se da una respuesta sanitaria adecuada a las cerca de 20.000 temporeras marroquíes contratadas en origen, a las que hay que añadir los trabajadores que vienen de otros lugares del país.

Para el SM onubense, todo ello “correspondería por población, y teniendo en cuenta que se trata de trabajadores en activo y cotizantes de la Seguridad Social, a 13 facultativos de Atención Primaria”. La situación que todos estos trabajadores van a vivir se ciñe a los horarios de Urgencias en las localidades de Almonte, Rociana, Lucena, Moguer, Palos, Mazagón, Cartaya y Lepe. Lejos quedan las consultas con horario vespertino que se abrían durante estas semanas para dar una cobertura adecuada.

Este es uno de los puntos con el que el Sindicato Médico ha querido responder a las declaraciones efectuadas esta semana por la delegada del Gobierno andaluz, Bella Verano y la de Salud, Manuela Caro, en las que las dos representantes de la Junta de Andalucía, hacían referencia a un incremento de plantilla de 472 profesionales sanitarios durante el pasado 2019.

El SM argumenta que no pone en duda “las buenas intenciones de la Administración para solucionar el grave problema que tiene la provincia de Huelva en cuanto a cobertura de médicos de familia, reconocido explícitamente por el consejero de Salud”, aunque le parece más preocupante el hecho de que “el no reconocer la existencia de estos problemas y pretender asumir como ejecutadas supuestas soluciones no implementadas, impidan su reconocimiento, análisis y posterior corrección”.

El Sindicato Médico refuta la idea de que el anunciado incremento de efectivos se haya producido entre los médicos sino que “en algunas zonas o servicios se ha disminuido el número de solicitud de contrataciones”. Esa situación denunciada hace especial mella en la provincia de modo que el SM enumera diferentes puntos con carencias.De este modo, apunta al centro de salud de Lucena del Puerto que consta de tres facultativos desde la anterior legislatura, fruto de arduas negociaciones de, “entre otros, este sindicato y la Administración de entonces, y no por un aumento de efectivos de este Ejecutivo como se insinúa en la nota de prensa del SAS”.

En Almonte actualmente hay más de nueve plazas de facultativos sin cubrir por especialistas. Por otro lado, en septiembre de 2019 se cerró el equipo móvil terrestre de Emergencias de la zona Costa Occidental, con base en Ayamonte tan sólo un día antes de que hiciera su primera jornada; un equipo que también resultó de las negociaciones de la junta de personal de Atención Primaria “en la que se cuenta este sindicato, con la anterior Administración”.

El Sindicato Médico concluye indicando que “respecto al resto de los refuerzos médicos que supuestamente se han ampliado, algunos de ellos corresponden realmente a cobertura de jubilaciones o contratos que no se estaban sustituyendo previamente, como son los casos de Cartaya o Isla Cristina”.