Los trabajadores en paro que se apuntan a la recogida de la fresa no llegan a 200

Apenas un 2% de la oferta lanzada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para la campaña de los frutos rojos en la provincia de Huelva ha sido cubierta. Según han este periódico fuentes del sector tan solo unas 180 personas en paro han respondido a la propuesta de trabajo realizada por el SAE, cifrada en 10.000 empleos y similar a la campaña anterior. La oferta se destina principalmente a la recolección para los meses de marzo y junio.

Para ésta ni siquiera 200 personas han concurrido a la oferta de empleo durante la convocatoria. La propuesta del SAE responde a la petición realizada por parte de las organizaciones y asociaciones agrarias para cubrir la demanda de mano de obra durante los últimos meses de la campaña.

El número es insuficiente y no cubre en ningún modo las necesidades del sector ni da respuesta al requerimiento de mano de obra a partir de marzo y abril, coincidiendo con el inicio de la temporada turística.La escasa respuesta se produce, a pesar de existir un elevado el número de parados en Andalucía, porque buena parte de los trabajadores que acuden a la campaña agrícola habitualmente tienen contrato todos los años con la empresa productora cuando llega la época de la recolección y no precisan acudir al SAE, motivo por lo que personas que figuran en las listas no atienden a la llamada de la convocatoria.

También porque al trabajo agrícola se dedican muchas personas que recurren al campo porque no tienen otro empleo, si bien en el momento que obtienen uno de su competencia suelen dejarlo. De ahí que los productores defiendan la apuesta del sector por cubrir esta necesidad con contrataciones en origen.

La demanda mano de obra se completará con la contratación en origen de Marruecos, prevista en unas 19.000 temporeras, de las cuales unas 15.000 serán repetidoras y el resto nuevas.

El primer grupo comenzará a llegar a partir del 15 de diciembre. A este le seguirá otro de jornaleras de las mismas características para el 15 de enero y un tercero para primeros de febrero.Posteriormente, a partir de marzo, llegarán las repetidoras de la pasada temporada y las de nuevo contrato.

Los productores de frutos rojos de la provincia de Huelva han demandado a la Administración central un cupo de unas 19.000 temporeras con contrato en origen de Marruecos para esta campaña de recogida. Es un número similar al solicitado para la pasada temporada, si bien finalmente las autorizaciones concedidas fueron entonces menores y también el número de trabajadores que llegaron a la provincia onubense.

En la campaña 2018/2019, las organizaciones empresariales agrícolas onubenses estimaron la necesidad de cobertura de puestos de trabajo en 25.840, publicándose finalmente 22.500 ofertas en los servicios públicos de empleo correspondientes. Una vez valoradas, la autorización fue de 19.179 trabajadoras. La contratación colectiva en origen del pasado año supuso la resolución de 16.391 autorizaciones favorables.

De ellas, 1.980 trabajadoras desistieron antes del viaje, por lo que el desplazamiento final a la provincia de Huelva desde Marruecos fue de 14.411 trabajadoras.