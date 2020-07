Los temporeros esperan que el campamento que instalará el Ejército no les aleje del pueblo

Mientras que el Ayuntamiento de Lepe y el Ministerio de Defensa acuerdan el lugar más "adecuado" para instalar el campamento que aloje y cubra las necesidades básicas de quienes lo perdieron todo en los incendios que asolaron sendos asentamientos chabolistas en dicha localidad costera hace ya dos semanas, los días siguen pasando y los afectados, algunos de los cuales pasan la noche desde entonces en colchones frente al Ayuntamiento de la localidad, esperan la llegada de dicha ayuda humanitaria, pero al mismo tiempo piden que no se los aleje del casco urbano para que dicho campamento no se convierta en un "gueto".

Así lo señalaron ayer a Huelva Información algunos de los temporeros ante el hecho de que el pasado sábado representantes municipales leperos mostraran a los miembros de la Agrupación de Apoyo Logístico (Aalog 21 Sevilla) del Ejército de Tierra, varias parcelas en el polígono industrial La Gravera, situado a siete kilómetros del pueblo.

Es el caso de Haya Fofana, un maliense de 29 años que afirma estar "reclamando una solución" para quienes en los incendios "lo perdimos absolutamente todo, papeles, dinero, ropa, móviles,… porque salimos con lo puesto". Es por ello por lo que "por una parte nos alegramos de que se instale un campamento" ya que, a pesar de haber pasado dos semanas desde los incendios "es mejor tarde que nunca". No obstante, añade el emplazamiento que se está proponiendo "está muy lejos del pueblo y allí se dificultaría nuestra integración con la gente de aquí, no podríamos asistir a los cursos de formación, no hay comercios y estaríamos en medio de la nada". Fofana concluye que "al ofrecer ese sitio nos sentimos como si fuésemos un obstáculo para la sociedad, como si fuésemos un problema".

En parecidos términos se expresa el senegalés de 35 años Mame Mor, para quien el emplazamiento "no está bien porque está muy lejos de Lepe, sin acceso a los comercios, muy distanciado del centro de salud de Lepe". "No queremos estar aislados –insiste-, queremos convivir con la gente de aquí. Aquello sería como estar en un gueto, y eso no lo quiere nadie".

Por su parte la Asociación Asnuci solicitó ayer lunes que el campamento se monte de manera "rápida", pero en unos terrenos "adecuados". La presidenta de dicho colectivo Ana Mateos, recalcó que estas personas "llevan ya 15 días sin tener a dónde ir" y que "el terreno que se estaba barajando según se hablaba en la prensa, el de La Gravera", no les parece "adecuado" ya que "está a siete kilómetros del pueblo, muy alejado del núcleo poblacional y no es aceptable", por lo que solicitan un terreno "próximo" al municipio.

Además, reseñó que debe ser una medida "provisional de emergencia", pero en esa "provisionalidad" espera que "se busque la solución alternativa a corto o medio plazo porque una vez que se superen los plazos de emergencia tendremos que tener la solución siguiente".

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa está a la espera de conocer cuáles serán los terrenos en los que podrán instalar el campamento para comenzar con el montaje del mismo, según indicaron ayer fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que añadieron que desde el Ministerio han apuntado que el espacio para instalarse "es una decisión que tienen que tomar las autoridades locales", por lo que ayer aún no se había desplegado el ejército para comenzar con la instalación.

Finalmente desde el Ayuntamiento de Lepe se aseveró que, tras mostrar diferentes terrenos al Ejército el sábado, son ellos "los que tienen que decir al Consistorio qué parcela consideran más adecuada para la ubicación de este campamento", al tiempo que se indicó que las parcelas mostradas disponen de agua y energía eléctrica en sus inmediaciones y que se encuentran a la espera de una respuesta del Ministerio para saber cuándo comenzarán las labores de montaje ya que "este lunes no ha habido comunicación".