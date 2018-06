Las sombrillas regresan con el sol

Hay un cuadro que no se encuentra en ningún lienzo. Hay una traza que respira más que una pincelada impresionista o de la vanguardia más pura de la historia del arte. Hay una estampa que ni el retrato realista supera porque no se disfruta con los cinco sentidos. Tampoco está catalogado un mosaico en una exposición que refleje la tradición y el costumbrismo que pintan los colores de las sombrillas bajo la luz de la costa onubense. La temporada estival es sinónimo de tópico y de sencillez. Y ayer se vio reflejado en el mar de sombrillas coloreadas en las kilométricas playas que hacen de Huelva un referente veraniego. Ayer sirvió para sacar del trastero aquellos parasoles con cien mil veranos a sus espaldas. Aquellos de las marcas de bebidas que ya no existen o entidades bancarias que desaparecieron de los soportales de las calles urbanas. Ayer se volvió a refugiar bajo un trozo de tela la típica nevera azul y asas blancas que aguarda en su interior los tradicionales tuppers de tortilla y verdura fresca. Día de tópicos y de costumbres que no desaparecen. Al igual que el calor que desprende el sol sobre la Costa de la Luz.

Una primavera con numerosas e intensas lluvias y con unas temperaturas más frescas de lo que acostumbran en la provincia y en su litoral ha provocado que el calor, el verdadero calor, no llegase hasta ayer. Quizá, las nulas ocasiones de una escapada a la playa durante el mes de mayo y las dos primeras semanas de junio, han ocasionado que el primer día no laborable de verdadero calor Huelva se trasladase hasta las costa para disfrutar del buen tiempo y del mar.

El termómetro marcó 31 grados en la capital durante la tarde de ayer. Motivo suficiente para impulsar a los onubenses en busca de un refrescante baño y así inaugurar la temporada estival 2018. No importaba ni siquiera el Mundial para que cientos de vehículos inundasen las carreteras y cruzasen el puente hacia los distintos tesoros de mar y arena que viven en la provincia. Incluso se produjo alguna pequeña retención en las salidas de la capital y las correspondientes entradas a la Playa de la Bota y Punta Umbría. Tanto es así que no era asequible encontrar un aparcamiento. Punta Umbría estaba reluciente. Un mar de personas inundaba su costa con una marea sin olas y un sol de justicia. Con la operación bikini casi terminada, ayer era el turno de comenzar a broncear la piel que acompañará el resto del verano. "Adrián, no te pongas mucho al sol que todavía estás muy blanco", decía una madre a su hijo mientras le señalaba la sombra del chiringuito familiar. La playa colgó el No hay billetes a la hora del almuerzo. Las mesas repletas de comida y fiambreras protagonizaban las horas de más calor que se aguantaban, además, con bebida fría. Los niños, en cambio, abordaban la orilla con balones de fútbol, colchonetas y palas para dar el pistoletazo de salida a unas inminentes vacaciones. "A la coca cola, la cerveza fría, el heeelado", así regresaron los característicos sonidos de los vendedores de la costa. Uno de ellos señaló que "el verano ha venido muy tarde. La temporada ha empezado hoy y ya la semana que viene trabajaremos todos los días". Puntaumbrieños, onubenses y turistas llenaron una franja de costa que elevó su olor de mar y salitre.

Los chiringuitos también comenzaron a funcionar a pleno rendimiento. Era prácticamente imposible charlar un par de minutos con algún trabajador del conocido Camarón, al principio de la avenida del Océano. Intenso movimiento de personas que disfrutaron de la gastronomía onubense en un día de sol y calor frente al azulado mar. Sardinas y gambas no cesaron de salir desde la cocina. Algo que también ocurrió en el reconocido chiringuito Der Matías, en la Playa de la Bota. "Has venido en un mal momento", comentaba uno de los camareros que iba a la carrera de un lado para otro para atender a los numerosos clientes. Desde allí, en esa zona de la costa onubense es donde mejor se apreciaba la cantidad (miles) de personas que rodeaban la orilla en el resplandeciente día. Personas con suerte que pudieron encontrar aparcamiento en una carretera que une Punta Umbría y El Portil y que desde ayer ya fue una fuente de ingresos para los gorrillas.

El brillo de la luz. El calor del sol. Y una playa de por medio. Tres piezas fundamentales que convierten a Huelva en el centro de atención del verano. Una obra de arte para paladear con los sentidos. La visión del horizonte del mar, el olor de espuma y de sal, el sabor culinario, el tacto de la arena y el sonido de las olas. Huelva abre de par en par las puertas de su temporada estival.