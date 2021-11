Por una sociedad plena y diversa

La mayoría de las sociedades hunden sus raíces en una cultura patriarcal que históricamente ha relegado a la mujer a un papel subsidiario, más cercano al de mera espectadora de la vida pública que al papel de ciudadanas de pleno derecho protagonistas de sus propias vidas.

Solo una sociedad capaz de integrar el talento, el sentir y el saber de esa otra mitad de la población representada por las mujeres, hasta hoy en situación de desventaja, será una sociedad plenamente enriquecida y completa en su diversidad.

Sin embargo, es tan profunda la resistencia a esa necesaria integración que, a medida que avanzamos en derechos y libertades, surgen nuevas formas de violencia, como la ya conocida como ciberviolencia. Se trata de una perfecta adaptación del machismo a las nuevas formas de vida, también la que tiene lugar en la red.

El rigor de los datos y la información que contemple una realidad con la perspectiva de género incorporada son imprescindibles, hoy más que nunca. El negacionismo, acompañado del mensaje populista como principal arma, alza su voz desde púlpitos institucionales y órganos de representación ciudadana con el único objetivo de imponer una involución hacia los arcaicos roles de género. Tenemos la obligación de evitar que esto tenga lugar, porque solo así las jóvenes de hoy, que son el futuro inmediato, disfrutarán de una sociedad que les brinde las mismas oportunidades que a sus compañeros, una sociedad que no imprima sufrimiento a sus vidas. Se lo debemos a tantas y tantas mujeres que, durante otras generaciones, dedicaron su esfuerzo y su valentía a conseguir la igualdad real.

Las instituciones tenemos también un papel fundamental como garantes del derecho ciudadano. Son vitales nuestro trabajo y nuestro compromiso para erradicar la violencia de género, que es solo una: la ejercida hacia las mujeres por el simple hecho de serlo.

Días como el 25N son imprescindibles para poner voz a aquellas mujeres que ya no pueden hacerlo porque han sido asesinadas. Cuando llega esta fecha recordamos los nombres y las vidas de tantas y tantas que ya no están. Este año, la efeméride tuvo muy presente el nombre de Alicia Rodríguez, presente ya siempre en el corazón de las mujeres onubenses. Pero si queremos conseguir un futuro en el que la manifestación más cruenta del machismo, el asesinato y la violencia física, no tengan lugar, deberemos trabajar por ello los 365 días del año desde una perspectiva más amplia y transversal.

En el día a día están presentes muchas otras manifestaciones de esta violencia que de forma más invisible sigue perpetuándose en cada espacio que la mujer está ocupando.

Cualquier tipo de discriminación es violencia, no debemos olvidarlo. Y la discriminación, hoy, sigue acompañando a la mujer desde sus primeros años hasta el final de su vida. Desde la infancia, donde las niñas se ven privadas de referentes que no prolonguen los estereotipos de género. Afortunadamente, se ha hecho un gran trabajo por denunciar una educación sexista que terminaba con una escasa presencia de mujeres, por ejemplo, en las carreras STEM. Hasta el final de nuestras vidas, al que llegamos con unas pensiones mucho más reducidas que las de nuestros compañeros y con los mayores índices de pobreza.Pero podríamos hablar también de otras etapas vitales. Durante la vida profesional de una mujer, también está presente la discriminación y la violencia: en forma de acoso sexual, de techo de cristal, de brecha salarial, de la segregación ocupacional que nos ubica en sectores feminizados y más precarios o el peso de la conciliación que sigue recayendo en la mujer.

Una violencia presente en todo el territorio, diferentes segmentos poblacionales, diferentes edades, etc. no solo no puede negarse, sino que además necesita de la fuerte implicación de la sociedad en su conjunto para ser erradicado. La Diputación Provincial de Huelva muestra su más profundo rechazo a la violencia de género y su más fiel compromiso para seguir trabajando por la igualdad real todos y cada uno de los días.