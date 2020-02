El sector turístico insiste en que las playas deben estar "en perfectas condiciones" durante todo el año

El sector empresarial turístico y hotelero de la provincia de Huelva ha vuelto a insistir en que las playas onubenses deben estar "en perfecto estado" durante todo el año, y no solo durante los meses estivales, de junio a septiembre.

En este sentido Luis Arroyo, presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), lamentó ayer en declaraciones a Huelva Información que el estado de las playas de la provincia de Huelva "se deja siempre hasta el último momento", subrayando que es una reivindicación desde hace muchos por parte del sector turístico a las administraciones competentes que dichos espacios "deben estar limpios y con todos los servicios, accesos y elementos básicos antes de Semana Santa". Y es que esta situación, concluyó "no contribuye a desestacionalizar" la actividad turística en la provincia de Huelva.

Por su parte Rafael Barba, secretario general del Círculo Empresarial de Turismo, volvió a reivindicar que los planes de playa de los distintos municipios costeros "deben estar aprobados y en funcionamiento desde finales de cada año de cara a conseguir una mayor ordenación y planificación de estos espacios".

Según añadió, esta sería la "mejor herramienta" para luchar contra la estacionalización porque "nos permitiría empezar a trabajar y planificar mucho antes, y no solo cuando llega la temporada estival".

En este sentido indicó no entender una situación que, a su juicio "no parece muy complicado solucionar porque no es una cuestión económica o presupuestaria, sino de voluntad política", por lo que reclamó el "compromiso de todos" para que el principal recurso turístico de la provincia onubense esté en condiciones mucho antes". y es que según concluyó, de los planes de playa depende la limpieza, la vigilancia, la seguridad y, en definitiva, todos los servicios que deben tener las playas.

Por último indicó que el sector hotelero "está haciendo un esfuerzo importante para luchar contra la estacionalidad, y por eso pedimos que se nos atienda en este sentido".

Por otra parte, y cuestionada por los periodistas por este asunto, la delegada de Turismo precisó ayer en Punta Umbría que "estamos trabajando para que las playas estén disponibles y en perfectas condiciones durante todo el año", a lo que añadió que la Delegación está manteniendo reuniones "para agilizar los planes de playa ya que es una demanda del sector turístico".

Igualmente indicó que "estamos en ello con la delegación de Medio Ambiente, de la que este tema es competente, así como nos hemos reunido con los alcaldes para establecer un calendario para que no pase lo de otros años, que los planes de playa han llegado muy tarde".

Muriel quiso felicitar en este punto a la alcaldesa puntaumbrieña ya que según sus palabras el de esta localidad "es uno de los planes de playa más avanzados y Punta Umbría está ya prácticamente preparada para aprobarlo, lo que se traduce en que sus playas van a estar preparadas para Semana Santa".