El sector rechaza el reglamento europeo de los descartes de pesca

El sector pesquero del Golfo de Cádiz está de nuevo en pie de guerra. Los problemas se suceden y su futuro es cada vez es más incierto. Está vez la problemática ha surgido en relación al reglamento de la Unión Europea sobre el descarte de las capturas, que pone en jaque a la actividad pesquera de la mayoría de las embarcaciones. Tal es así que han convocado para mañana una manifestación en la capital onubense.

La movilización ha sido convocada por la Asociación de Armadores de Punta del Moral de Ayamonte, para mostrar el rechazo del sector a la política europea en materia de descartes, ya que su aplicación implica, según los pescadores, que no puedan faenar durante meses.

Los armadores avisan de que el cupo se agotará antes y estarán más tiempo sin faenar

Así lo indicó ayer el presidente de la Asociación de Armadores de Punta del Moral, Alonso Abreu, que dijo que el sector rechaza el reglamento europeo 1380/2013, en su artículo 15, que entra en vigor el próximo mes de enero, por el cual las embarcaciones tienen que llevar a puerto todo lo capturado, de manera que no se permite la práctica de descarte de aquel pescado que no cumple la talla o que no tenga valor comercial.

En concreto fija que todas las capturas de poblaciones sujetas a límites y a tallas mínimas efectuadas durante las actividades pesqueras en aguas de la Unión Europea deberán almacenarse y mantenerse a bordo de los buques pesqueros, así como registrarse, desembarcarse e imputarse a las correspondientes cuotas cuando proceda, excepto cuando sean utilizadas como cebo vivo.

Abreu detalló que todo el pescado capturado contará como cuota, lo que hará que ésta se agote antes y dejará al sector más tiempo sin poder faenar, y además la mercancía perderá valor comercial.

Según el presidente de la asociación, los pescadores saldrán a faenar, volverán a puerto con las capturas pero buena parte de ellas no podrá venderlas.

El reglamento europeo establece que el recurso sin talla o valor comercial no se puede destinar a consumo humano, por lo que podrían darle salida para otro tipo de industrias como la cosmética o destinarlo para harina, lo que "no ofrece rentabilidad alguna, ya que los precios son irrisorios".

La normativa de la UE, que inicialmente persigue la sostenibilidad de los caladeros, se aprobó hace cinco años pero el sector esperaba que se aplicara a grandes empresas pesqueras, donde los descartes se dan en cantidades ingentes, pero se dejara fuera a las pequeñas empresas del Golfo de Cádiz, donde los niveles de descartes son "mínimos".

El reglamento determina además que cuando se haya agotado el cupo de una especie deberá parar toda la flota y no podrá volver a faenar. Esto ocurrirá con especies como la bacaladilla, pescadilla, jurel, raya, besugo o rodaballo, entre otras, que tienen una cuota establecida para el sector de arrastre. No sucederá lo mismo con la sardina o el boquerón, que tienen una tara por embarcación. Abreu puso como ejemplo que el cupo de la raya suele agotarse en junio, por lo que a partir de ahí no podrían volver a pescar.

El presidente de la asociación de Punta del Moral recordó que esta cuestión ya se abordó con el Ministerio de Pesca, si bien el acuerdo es a nivel europeo y "es complicado" renegociarlo, por lo que anunció que ésta será la primera de las acciones de protesta para defender al sector y conseguir que "se excluya" al Golfo de Cádiz de esta medida.

El presidente de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, advirtió ayer de la "imposibilidad" de cumplir, por parte del sector pesquero, la política europea de descartes.

Garat, que apoyará mañana al sector pesquero onubense con su presencia en la manifestación, señaló que "es lógico que los pescadores manifiesten su rechazo", ya que de llevarse a efecto la norma tal y como está planteada, podría llevar a la paralización de algunas flotas.

Según Garat, es necesario dotar de más fondos a la investigación científica, única forma viable y segura de conocer el estado real de los stocks de algunas especies y poder concretar medidas de gestión no basadas en estimaciones, muchas veces lejanas a la realidad.

A la manifestación se han sumado distintas asociaciones y cofradías de Isla Cristina, Lepe y Punta Umbría y, además de Garat, estará presente la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras con su presidente, Pedro Maza, a la cabeza.

Con la concentración, los pescadores pretenden, además de protestar por la política de descartes, reclamar la modificación del criterio de estabilidad relativa; aumentar la cuota de pesca de diversas especies, tales como la raya, el boquerón, la cigala o la sardina; y la disponibilidad de más fondos europeos para la gestión pesquera y la investigación científica.

La convocatoria está programada a las 12:30 y la manifestación discurrirá desde la Plaza del Punto de Huelva hasta la Plaza de la Constitución, donde se hará público un comunicado del sector.