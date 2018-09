El sector de los frutos rojos analiza el plan de buenas prácticas laborales

Interfresa, que en breve pasará a ser también de todos los frutos rojos, ya se están dando los primeros pasos para que el sector asuma el Plan de Responsabilidad Ética. Laboral y Social (Prelsi) con la primera de las reuniones de trabajo que representantes empresas y cooperativas productoras y comercializadoras mantenida ayer en el Parador Nacional de Mazagón.

Para poner en común sus contenidos, los compromisos que suponen su aceptación voluntaria por parte de las empresas y debatir qué mejoras o cambios pueden incluirse para alcanzar un grado de satisfacción y consenso lo más amplio posible, la Interprofesional ha reunido una treintena de sus miembros, fundamentalmente titulares y suplentes de su asamblea, que se han sometido a una intensa jornada de trabajo que será la primera de muchas que tendrán lugar de cara a la próxima campaña.

El primer encuentro estratégico de Interfresa se ha centrado en la exposición, el análisis y la puesta en común de todas aquellas dudas y apreciaciones que hayan podido surgir tras un estudio pormenorizado del Prelsi a todos los niveles, comenzando por las circunstancias acaecidas en el sector durante la pasada campaña que han supuesto un detonante definitivo para que la Interprofesional tomase conciencia de la "crisis de reputación" generada.

"No lo podemos consentir. - avisa García-Palacios- Tenemos que ser proactivos, tomar connciencia y no dejar que sean otros los que tomen parte por nosotros", y en este sentido avanzó la "necesidad imperiosa de lograr un alto grado de madurez dentro del sector". El presidente indicó que el plan no está cerrado al 100%, "está abierto a cualquier tipo de mejora" aunque "el consenso es férreo". Muestra de ello ha sido la presencia de representantes de empresas y organizaciones miembro de la Interprofesional en la jornada técnica.

El Plan, que contiene medidas de carácter preventivo, viene a apoyar las decisiones tomadas en el nuevo convenio del campo y que contendrá, como ya se anunció, un protocolo de igualdad y contra el acoso. Acerca de esta cuestión, García-Palacios puso el acento sobre los valores del convenio, un documento "ligado a la realidad y lo suficientemente justo como para que los sindicatos lo hayan firmado tradicionalmente".

El técnico de Interfresa, Borja Ferrera, explicó pormenorizadamente el Prelsi, un plan integral que viene a sustituir a las soluciones individualizadas que se han venido aplicando hasta ahora y a prestar una mayor cohesión a un sector claramente dispuesto a implicarse de lleno en sus objetivos.

El plan está estructurado en tres pilares fundamentales -selección de puestos intermedios y superiores, formación profesional para cargos intermedios y la creación de la figura del consultor de integración, la más importante del plan-, y la adhesión al mismo es voluntaria, aunque la Interprofesional ha advertido que publicará la lista de las empresas que sí quieran involucrarse para que se conozca el grado de compromiso.