El fuego en Almonaster se reaviva y activa la llegada de la Unidad Militar de Emergencias

Dicen los expertos del Infoca que las condiciones ideales para que un incendio se propague se resumen en la regla de los tres treintas, es decir, más de 30 grados de temperatura, vientos de más de 30 kilómetros por hora y una humedad relativa del aire inferior al 30%. Almonaster vive inmerso en esas mismas condiciones desde poco después de las 14:15 del jueves, cuando un incendio se desató en el paraje Olivargas y que obligado a la evacuación de decenas de personas que residen en aldeas diseminadas por toda la zona. Además, la abundante vegetación de monte bajo que existe en todo el lugar y lo cambiante del viento, añadieron combustible al que fue calificado ayer como “el peor incendio forestal de lo que llevamos de año en todo el país”.

La situación que en un primer momento parecía contenida, se agravó conforme pasaban las horas, especialmente con el aumento de las rachas de viento, lo que obligó a la Junta a decretar el nivel 2 de emergencias y movilizar de inmediato a la Unidad Militar de Emergencias que ayer mismo llegó al puesto de mando avanzado situado en las instalaciones de la empresa Matsa.

Los efectivos salieron desde la base de Morón poco después de las 19:00 de ayer y el destacamento estaba formado por 21 militares y 8 vehículos de los que 4 son de extinción, 3 autobombas y una nodriza. Se trata de un elemento de reconocimiento y un pelotón de Lucha contra incendios. Fueron los primeros elementos desplegados en apoyo a los efectivos del Infoca aunque conforme pasaban las horas se preparaban varios de ellos para el desplazamiento hasta la provincia de Huelva.

En concreto, el despliegue previsto será cubierto por efectivos del II Batallón, más al detalle una Sección de Intervención con un elemento de apoyo, lo que se traduce en 69 efectivos y 26 vehículos entre los que figuran seis camiones autobomba y dos vehículos nodriza, siempre en coordinación con la dirección del dispositivo contra los incendios forestales de la comunidad andaluza, el plan Infoca. La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, precisó no obstante que está “planificando la incorporación de más medios” conforme la situación del incendio lo requiera.

Su llegada coincide con el agravamiento notable de la situación y el replanteamiento de toda la estructura de lucha contra las llamas. Así, según Carmen Crespo, “el incendio tiene tres focos importantes, el tercero de ellos es el más preocupante de todos, ya que está cercano a la aldea de Traslasierra en la localidad de El Campillo; es el último que ha aparecido y el más cercano a núcleos de población”.

La responsable del dispositivo añadió que “la zona 2 es donde se desplegará la Unidad Militar de Emergencias y la zona 1 es en la que estamos centrando los esfuerzos con maquinaria pesada para intentar hacer quemas controladas e impedir el avance de las llamas”.

La situación es bastante más que complicada en toda la zona. No en vano, la delegada del Gobierno en Huelva, Bella Verano, elevó a mil las hectáreas afectadas apenas cinco horas después de declararse el incendio. El alcalde de Almonaster, Jacinto Vázquez López, aseguraba a primeras horas de la mañana de ayer que eran 1.200 las hectáreas calcinadas. La consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, no quiso ser tan precisa ni aventurar una estimación ni siquiera aproximada pero indicó en las instalaciones del Puesto de Mando Avanzado en las instalaciones de Minas de Aguas Teñidas, (Matsa) que lo que más preocupaba del fuego es el “enorme perímetro que ocupa y que cifró en más de 4.800 hectáreas. No todo está quemado, pero la superficie afectada es muy importante”.

Por si todo esto no fuera suficiente, el avance de las llamas ha provocado que se declaren varios focos. Preocupa especialmente uno de ellos situado en un barranco profundo que hace inoperativa la actuación de los medios aéreos que trabajan desde primera hora de la mañana en la zona, ya que “el agua no llega hasta donde están las llamas, por lo que sólo es abordable por medios terrestres”.

En lo que se refiere a los medios aéreos, éstos tuvieron que hacer frente a una dificultad tan pronto como comenzó a amanecer, lo que se conoce como el fenómeno de inversión térmica, que define un estado de la atmósfera en la que la temperatura aumenta conforme se gana en altura, con lo que hace casi imposible la operatividad de los aviones. Durante esas primeras horas del día únicamente los helicópteros pudieron sobrevolar la zona del incendio.

A última hora de la tarde de ayer, el incendio seguía activo con varios focos debido al incesante viento, que dificulta mucho las tareas de contención. Al menos se ha conseguido evitar el avance de las llamas hacia Zalamea la Real a donde se dirigían desde un primer momento. El frente se ubicaba en los límites entre los términos municipales de Almonaster y El Campillo por la N-435 en los cruces con las vías HU-7104 y la A-461 en El Campillo y era visible tanto desde las imágenes de satélites como incluso desde la localidad portuguesa de Vila Real de San Antonio, cercana a la frontera lusa.

Una vez llegada la noche, los efectivos terrestre retomaron el protagonismo de los efectivos aéreos. Según señalaron a Huelva Información fuentes de los equipos de la lucha contra el fuego en la zona, las condiciones parecen “peor que las vividas durante el primer día” y no sólo preocupa la zona cercana a Traslasierra, sino que la zona cercana a Cueva de la Mora, vio como se reactivaban las llamas, aunque se trata de un lugar ya afectado por el fuego. Habrá que esperar la evolución de las condiciones climatológicas para que den un respiro a los equipos de extinción.