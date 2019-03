El proyecto de las dos torres de Punta Umbría cumple los plazos y sigue adelante

El proyecto de construcción de dos torres de 19 plantas, la promoción residencial William Martins de la empresa Riaumbria Towers, en la zona de los antiguos depósitos de agua de Punta Umbría cumple todos los plazos y aún no ha finalizado el tiempo dado para tramitar la modificación urbanística.

Según los documentos contrastados por este medio la compra de la parcela no se produjo hasta el día 14 de mayo de 2.018. El portavoz de Unidos por Punta Umbría (UPU), José Hernández Cansino, sostiene que la fecha de vencimiento es el pasado 14 de marzo y ha solicitado al Ayuntamiento que desista en continuar la tramitación de la innovación.

Desde la empresa se sostiene que hasta el 14 de mayo no tuvo posesión de la parcela ni potestad para ejercer ningún trámite y que por lo tanto la fecha de inicio del mismo, como muy pronto, sería el 14 de mayo. La compañía resalta que aunque la adjudicación se produjo el 14 de marzo de 2018, tras la aprobación de un decreto de Alcaldía de 7 de marzo, ésta no es efectiva hasta que los terrenos donde construir las torres no son “efectivamente” de su propiedad y que ésta llega con la rúbrica de las escrituras.

Juan Cruz Campoy, consejero delegado de Riaumbria, resalta "el inmenso daño" que este concejal en la oposición está haciendo al pueblo de Punta Umbría oponiéndose a proyectos de embergadura como éste, generadores de empleo a corto y largo plazo.

El 27 de septiembre de 2017 el Pleno del Ayuntamiento aprobó convocar el procedimiento para la enajenación de las parcelas de terreno R-1, R-2, R-3 y R-4, donde levantar los inmuebles, así como las condiciones.

El pliego permitía que el licitador pudiera introducir modificaciones, es decir presentar una variante de ordenación urbanística distinta a la establecida inicialmente, lo que se tradujo en poder cambiar el proyecto de construcción de cuatro torres, cada una de ellas con 11 plantas, a dos de 19 plantas.

Riaumbria Towers asegura que el proyecto cumple con la legalidad y que el objetivo de Hernández Cansino es tan solo causar daños a la empresa, al tiempo que llama a los compradores a la tranquilidad porque el proyecto se mantiene.