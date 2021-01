La producción de aceite crece en Huelva casi un 20% en el primer trimestre de la actual campaña

En un contexto como el actual, y tras dos años de grave crisis de mercado, el sector oleícola onubense ha empezado la campaña con datos muy positivos. Así lo ha trasladado la gerente de Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva, Natalia Aguilera, quien ha explicado que en los tres primeros meses de la campaña 2020-21 las almazaras onubenses han producido un total de 7.900 toneladas de aceite.

Para Aguilera, este dato, que supone un incremento del casi un 20% respecto a los tres primeros meses de la campaña pasada , “esto es algo que constata la alta producción de aceites tempranos, y por tanto la calidad de los aceite de oliva producidos en la provincia onubense, que este año está siendo especialmente buena gracias a las precipitaciones caídas durante el mes de noviembre, además de por nuestra ubicación geográfica y por la climatología de la provincia ”.

Respecto a las ventas, las perspectivas para esta campaña también son mejores que las del anterior, de hecho, desde octubre y hasta ahora ya han salido de las almazaras onubenses 1.450 toneladas, tanto a granel como envasado. En este sentido, destaca la gerente, hay que señalar que el 55% de las ventas se han producido solo durante el mes de diciembre, “copando un importante volumen de salidas de aceite de las cooperativas onubenses”.

Por otro lado, cabe señalar el bajo rendimiento graso del aceite de Huelva durante esta campaña, algo que se está dando de forma generalizada en toda España, “y que en el aceite onubense se estima que pueda estar en una media de 13 puntos, lo que supone unos 6 puntos por debajo de la media de la campaña pasada”, ha puntualizado Natalia Aguilera.

En definitiva, continúa la responsable de Cooperativas Agro-alimentarias en la provincia, “la producción de Huelva en esta campaña es por tanto mayor que en la anterior respecto al volumen de producción de los olivares, ya que en la última campaña, la 2019-2020, coincidieron varias circunstancias que causaron una bajada importante de producción, como fueron la sequía y la menor carga de aceituna de los olivos”.

No obstante, continúa Aguilera, “en esta campaña, si bien se estima que el global de la misma supondrá un incremento del 40% de incremento de producción de toneladas de aceituna cuando concluya, la producción de aceite no será tan elevada, alcanzado el 20% que he comentado anteriormente y que en los tres primeros meses se ha logrado prácticamente”. Esta diferencia, concreta la gerente, “se va a deber al bajo rendimiento graso provocado al acelerarse la maduración de la aceituna en los olivos por la mencionada sequía de 2019 y 2020, y por la prolongación del verano vivida el pasado año, en el que las altas temperaturas nos acompañaron hasta muy avanzado el mes de octubre”.

Con estos datos en la mano, concluye la gerente, “desde Cooperativas Agro-alimentarias esperamos que la bajada de rendimientos pueda verse compensada en parte con las mejores expectativas de mercado y la buena calidad de los aceites de Huelva”.

En el mercado nacional, según los datos de las declaraciones de los operadores del sector oleícola a la Agencia de Información y Control Alimentario, (AICA), correspondientes al mes de diciembre, confirman el excelente comportamiento de las salidas de aceite de oliva al mercado durante el primer trimestre de campaña, que se sitúan de media en unas 148.000 toneladas mensuales, superando todos los récords.

Así, las ventas en el mercado interior acumularían un volumen superior a las 160.000 toneladas, mientras que las exportaciones mantienen el buen ritmo mensual ya habitual, acumulando un total de unas 280.000 toneladas.

Estos buenos datos, explican desde Cooperativa Agro-alimentarias España, podrían deberse a las menores disponibilidades de aceite fuera de nuestro país, “y la horquilla de precios en la que se mueve el mercado, podrán propiciar que se mantenga este positivo ritmo de salidas a lo largo de toda la campaña, y se llegue incluso a marcar un nuevo récord en la comercialización”.

España ha producido hasta la fecha 741.000 toneladas.