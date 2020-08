El presidente de la Junta de Andalucía eleva a 3.200 la cifra de vecinos evacuados por el fuego

La evolución del incendio de Almonaster ha motivado que a lo largo de esta mañana se estén repitiendo los desalojos obligatorios de núcleos poblaciones de manera preventiva, que en esta ocasión afectan a los términos municipales de Valverde del Camino y Calañas, con lo que se ha llegado ya a estas horas la cifra de 3.200 evacuados, según ha confirmado este mediodía desde el puesto de mando de Valverde del Camino el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

De esta forma, el 112 ha decretado el desalojo de Los Pinos de Valverde y Puerto Blanco, en Valverde del Camino, y de Sotiel-Coronada, en Calañas, lo que ha vuelto a elevar hasta superar las tres mil el número de personas trasladadas por el fuego desde el jueves por la tarde.

Asimismo, desde Minas de Aguas Teñidas SA (Matsa) se ha informado del desalojo y la parada de la operación en la mina de Sotiel. El Ayuntamiento de Valverde del Camino ha informado de que se ha puesto a disposición de los desalojados las instalaciones del Polideportivo Municipal Triana.

El máximo representante de la Administración andaluza ha manifestado a los medios de comunicación que "nos hemos visto obligados a evacuar a alrededor de 3.200 personas que, de manera muy preventiva, se ha tomado la decisión de trasladarlas de sus casas y zonas de residencia, de hacerlo de día y cuando están alejados todavía del incendio para que, por si acaso se superaran las barreras que se están poniendo, que no haya ningún tipo de peligro".

El principal objetivo es, ha enfatizado, "evitar que podamos perder ninguna vida humana y en eso se está poniendo todo el acento". En paralelo, se está intentando "proteger el patrimonio de muchos vecinos que ven con sufrimiento, con miedo, el poder perder el esfuerzo de toda una vida", al tiempo que se combate contra las llamas.

Moreno ha agradecido su labor a todos los que luchan para combatir las llamas y, de manera "muy especial, a los alcaldes de la zona, que han estado trabajando codo a codo y han dado lo mejor de sí mismos para prevenir y evitar daños mayores". La colaboración entre todas las administraciones ha hecho que "todos rememos en la misma dirección".

El de Almonaster es un incendio "terriblemente complejo", con un terreno plagado de barrancos y una masa forestal conformada en esencia por "eucalipto, que prende de manera rápida".

El presidente de la Junta ha subrayado "la audacia y la experiencia del equipo técnico del puesto de mando avanzado, que ha conseguido probablemente evitar más daños materiales y, posiblemente, incluso daños humanos. Se han tenido que tomar decisiones cada 15 minutos porque el viento cambiaba y había que adaptarse".

Juanma Moreno es "moderadamente optimista" con la situación del siniestro. "Parece que en el día de hoy estas condiciones han mejorado y que las condiciones climatológicas nos pudieran ir acompañandoa lo largo de esta tarde y de mañana, y pudiéramos ir progresivamente controlando este incendio".

En paralelo, ha lamentado que pese a que el estío parecía que iba a cerrarse con buenos resultados en materia de siniestros forestales, el fin de agosto está siendo catastrófico. "Desgraciadamente en Andalucía estamos acostumbrados en verano a estos incendios que nos generan ansiedad, miedo y sufrimiento por ver parajes bellos que desaparecen, por ver peligrar el patrimonio personal y de familiares y, por supuesto, por el riesgo de perder vidas humanas", subraya.

No obstante, considera que se ha puesto toda la carne en el asador por parte de las administraciones: "No hay medios humanos y materiales que no estén aquí, no hay más talento y más experiencia en la gestión de este tipo de incendios que la que está en ese puesto de mando".

Por ahora, con el trabajo que se ha ido realizando, "no hay riesgo evidente para las poblaciones limítrofes". Es por ello que el presidente de los andaluces señala que "esperemos, deseamos y confiamos en que, con el esfuerzo de todos, podamos conseguir cuanto antes acabar con esta pesadilla".

Finalmente, Moreno ha pedido a los damnificados que "estén muy pendientes de la información que se les va trasladando, que sigan las instrucciones de sus alcaldes y alcaldesas, la Guardia Civil, que no se empeñen en seguir en sus casas porque corren un riesgo que ahora mismo es innecesario, que en el momento en que haya seguridad suficiente, volverán a sus hogares. Es lo que deseamos todos".

Hasta el momento son seis municipios los que ya han sufrido desalojos por el incendio declarado en el paraje de Olivargas y hasta trece los núcleos poblacionales afectados.

Las evacuaciones siguen afectando a Mina Concepción, Cueva de la Mora y Monteblanco (tres aldeas de Almonaster la Real), Traslasierra, en El Campillo; El Villar, El Pozuelo y El Buitrón, en Zalamea la Real; además de La Zarza-El Perrunal, las urbanizaciones de Valverde del Camino y Sotiel Coronada, en Calañas.