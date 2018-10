El presidente de la Diputación es el que menos cobra de España

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva es el que menos cobra de toda España, con 42.844 euros anuales, según la información publicada ayer por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre las percepciones de los cargos electos de las corporaciones locales (ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildo insulares) y las de sus funcionarios.

Después de Ignacio Caraballo, los que menos cobran son los presidentes de las diputaciones de Soria (55.000), Ávila (55.600), Teruel (56.105) y Zamora (56.954). El que más el de Vizcaya, con 101.964 euros.

Siete alcaldes de la provincia onubense no reciben ninguna retribución

El informe también refleja que siete alcaldes de la provincia onubense no reciben ninguna retribución, aunque no especifica de qué ayuntamientos se trata. Casi un tercio de los 8.124 alcaldes que hay en España no percibió ninguna retribución en 2017.

Los sueldos del alcalde con dedicación exclusiva que más cobra en España y el que menos, oscilan entre los 102.009 euros que percibió el año pasado la alcaldesa de Madrid y los 3.381,56 del regidor de Horcajo de Santiago, en Cuenca, detrás del cual se sitúan otros miles de alcaldes con menos ingresos, aunque sin dedicación al puesto, y otros 2.550 que no tienen retribución alguna.