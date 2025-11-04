La Policía Judicial portuguesa intercepta un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína en aguas del Atlántico

La Policía Judicial de Portugal y la Armada portuguesa han interceptado en aguas del océano Atlántico un narcosubmarino que transportaba 1,7 millones de cocaína y que tenía como destino la Península Ibérica, para la distribución de la droga en varios países europeos.

La acción policial se llevó a cabo días atrás, como parte de un operativo de lucha contra el narcotráfico en el mar, con vigilancia y control. Fue así como pudo localizarse la presencia de una embarcación semi sumergible, utilizada por una organización criminal internacional, que tenía como destino la Península, según ha informado la Polícia Judiciária portuguesa, sin que aún haya trascendido la zona en la que se iba a alijar la carga.

Fruto de este operativo se ha procedido a la detención de los cuatro tripulantes del narcosubmarino, que, según ha adelantado Jornal de Noticias, tienen nacionalidad colombiana, venezolana y ecuatoriana, y partieron desde Venezuela.

Acción internacional contra el narcotráfico

La operación policial portuguesa, bautizada con el nombre El Dorado, contó con la participación de la Fuerza Aérea Portuguesa, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, la Administración para el Control de Drogas y el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, ambos de los Estados Unidos, además de la propia Policía Judicial y la Armada portuguesas. El origen de la actuación, informan fuentes policiales, está en la información compartida en el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas - Narcóticos (MAOC-N).

La investigación, dirigida por la Unidad Nacional de Lucha contra el Tráfico de Drogas de la Policía Judicial, continúa abierta en cooperación con autoridades de otros países.