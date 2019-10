Más de 2.500 personas se dan cita en Punta Umbría en la convivencia de la ONCE

La alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, ha inaugurado las XXXI Jornadas de Convivencia de la Unidad Progresista de la ONCE. En la cita participan más de 2.500 personas de toda España que disfrutarán de la localidad costera hasta el próximo domingo, 3 de noviembre.

Acompañada por el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, la alcaldesa puntaumbrieña ha dado la bienvenida a todos los asistentes señalando que “para Punta Umbría es un honor la celebración de estas importantes jornadas”.

Del mismo modo, Aurora Águedo ha afirmado que “estas jornadas para Punta Umbría tienen un doble valor: por un lado para desestacionalizar el turismo, y por otro el gran trabajo que hace la ONCE para la plena integración social de personas con discapacidad visual”.

En estas jornadas de convivencia, más de 2.500 personas procedentes de todo el país están presentes. Se dan cita afiliados de la ONCE, trabajadores del Grupo Social ONCE y representantes de otras organizaciones de discapacidad. Durante todo el fin de semana se debatirá y se analizarán los nuevos retos que la organización y el Grupos Social ONCE afrontan en su futuro más inmediato.

Del mismo modo, también se llevará a cabo un programa lúdico festivo en el que colaboran otras entidades de la localidad como la Peña Cultural Flamenca de Punta Umbría. Además, la alcaldesa puntaumbrieña ha aprovechado la inauguración de las jornadas para agradecer a la ONCE la dedicatoria a Punta Umbría del cupón de este sábado, 2 de noviembre, en el que aparece una imagen de la playa del paraje natural Los Enebrales.