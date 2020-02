El campo onubense toma la frontera con Portugal para reclamar "precios justos"

La provincia de Huelva se sumó ayer a las acciones de protesta que vienen manteniendo desde hace semanas agricultores de toda la geografía nacional con una marcha-concentración en la autovía A-49, a la altura del término municipal de Ayamonte, donde por espacio de una hora y media sellaron el paso fronterizo entre España y Portugal.

Convocados por la Unión de pequeños Agricultores (UPA-Huelva), bajo el lema Por el futuro del campo de Huelva y coreando de forma repetida “por unos precios justos”, alrededor de un millar de agricultores y ganaderos onubenses, procedentes de todos los rincones de la provincia, cortaron por completo con el apoyo de un centenar de tractores y otros vehículos agrícolas ambos sentidos de dicha vía, justamente en el punto kilométrico 129, poco antes del puente Internacional del Guadiana.

Un punto “estratégico”, según indicó el secretario general de UPA-Huelva, Manuel Piedra, porque “hemos lanzado el mensaje de que Huelva está en Europa, y lo hemos hecho a las puertas de Portugal”. Una forma de “gritar alto y claro fuera de nuestras fronteras los problemas de los agricultores onubenses”.

Piedra realizó un balance “muy positivo, no tanto por la cantidad, sino por la calidad” de la protesta, y porque según añadió se han sumado a ella agricultores de muchas cooperativas y otras empresas agrícolas onubenses, numerosos municipios, y organizaciones agrarias como la Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, entre otras.

Reparto de tarrinas de fresa y frambuesa para compensar los trastornos por el atasco

La manifestación se inició pasadas las diez de la mañana en el área de servicio del kilómetro 129 en dirección hacia Portugal, desde donde la columna de agricultores y tractores se adentró a la autovía por el carril de desaceleración, para invadir sobre las once de la mañana los dos carriles derechos de la A-49, y media hora más tarde los dos izquierdos, hasta dejar completamente sellado el paso fronterizo en dicho punto.

Una situación que se mantuvo hasta pasadas las 13:00, siempre bajo una fuerte presencia de la Guardia Civil, aunque todo se desarrolló con normalidad y no hubo que lamentar ningún tipo de incidente. Numerosos conductores quedaron atrapados en la autovía, aunque la Guardia Civil de Tráfico, para evitar un colapso total de la frontera, desvió parte del tráfico hacia la A-499 en el kilómetro 125 en dirección hacia Portugal, y hacia la N-477 en el kilómetro 131 en el sentido contrario. El tráfico quedó restablecido en ambos sentidos sobre las 13:00, pese a que los organizadores tenían autorización para la protesta hasta las 13:30.

El centenar de tractores que participó en la marcha procedieron desde los municipios más cercanos, como es el caso de Lepe, La Redondela o Villablanca, entre otros, mientras que los agricultores se desplazaron hasta el lugar de la protesta bien en sus vehículos particulares, y muchos de ellos en autobuses fletados para la ocasión desde pueblos como Cartaya o Lepe.

Algunos de ellos, como es el caso de José Pérez Coronel, proveniente de Bonares, afirmó en declaraciones a Huelva Información que “estamos aquí para reivindicar unos precios justos porque no nos pagan nada y no nos llega para pagar sueldos y seguros sociales”. “Estamos dispuesto a llegar hasta el final –añadió- porque ya estamos muertos, ya no nos queda nada”.

En parecidos términos se expresó Sergio Pérez, de Cartaya, quien señaló estar en la protesta “reivindicando por los precios que tenemos, que nos están tirando por tierra”, para añadir que otro de los problemas del campo onubense son “todos los productos que están entrando de países como Marruecos a bajos costes, mientras nosotros estamos cada vez más apretados.

Por su parte Francisco Javier González, de Lepe, indicó que “estamos pidiendo precios justos para el agricultor porque ya llevamos bastantes años poniendo dinero encima durante unas fechas determinadas” mientras que por el contrario cuando los productos llegan a los supermercados valen entre un 500 y un 700% más de lo que recibimos nosotros. Y eso no es justo. Igualmente hizo hincapié en la competencia “desleal” que suponen los productos agrícolas provenientes de terceros países porque “mientras los nuestros tienen que superar una serie de controles de calidad e inspecciones, la mayoría de los que provienen de dichos países no cumplen esos requisitos”.

Finalmente Antonio Luis Martín, de Frutas Curi en Cartaya, puso el acento en una “problemática” que a su juicio es “internacional” por la “competencia desleal” que supone los productos procedentes de terceros países; así como en los años que él como agricultor lleva poniendo sobre la mesa el problema de los precios. Una lucha en la que “hasta ahora, siempre he estado solo”.

No hubo que lamentar altercados con los conductores atrapados en la carretera, que esperaron con resignación, En este sentido la mayoría de ellos mostró incluso su apoyo a los agricultores onubenses. Fue el caso de Ana María, de Linares (Jaén), quien se disponía a cruzar la frontera para pasar el puente festivo de Andalucía en Portugal, y quien calificó la manifestación como “justa” ya que “los agricultores de Huelva, como sucede en Jaén, tienen que luchar por los precios, por el campo, que es muy duro, y por eso estoy con ellos, aunque nos toque fastidiarnos y estar aquí un rato retenidos”.

Manuel Antonio García, de Pilas (Sevilla), también mostró su “total apoyo” a los agricultores, pese a verse atrapado en la carretera, ya que según indicó “estas protestas llegan ya un poco tarde porque el agricultor no está recompensado con lo que cobra”. Y es que, según relató, en su caso se vio obligado hace unos años a abandonar el cultivo de la aceituna en su pueblo “porque no dejaba dinero”.

El secretario general de UPA Huelva también tuvo palabras para los conductores retenidos ayer en la autovía, a los que pidió “perdón” en nombre de los agricultores onubenses “por los trastornos que les hemos ocasionado”. En este sentido subrayó las muestras de “civismo y respeto” de los manifestantes “con quienes en definitiva tienen que ser nuestros aliados como consumidores finales de nuestros productos y no son los culpables de nuestra situación”.

Para aligerar la espera de éstos, pero también con el objeto de poner en valor los productos del campo onubense, UPA repartió entre los conductores miles de tarrinas de fresas y frambuesas, al tiempo que se les explicó, uno a uno, que “les estamos dando lo mejor que tenemos, que es el fruto de toda una provincia”, según indicó Piedra.

Sobre el decreto aprobado esta misma semana por el Gobierno de España para intentar dar solución a algunos de los problemas del campo, Manuel Piedra indicó que “aunque aún estamos analizando el documento, se trata de un decreto histórico porque se trata del primer gobierno que pone sobre la mesa un paquete de medidas que regula la venta pérdidas, que es una reivindicación histórica de UPA”, aunque por el contrario precisó que “hay otros asuntos que hay que terminar de pulir” entre los que destacó la necesidad de que el Gobierno de España hable con Europa para que se exija a terceros países el cumplimiento de las normativas y los controles fitosanitarios “en idénticas condiciones que nosotros”.

Piedra pidió finalmente al Gobierno de Pedro Sánchez que “luche” en Bruselas para “evitar el recorte de un 14% que está ahora sobre la mesa en materia Política Agraria Común (PAC)”.