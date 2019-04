Unos 900 niños onubenses reciben Atención Temprana

Anomalías en los reflejos o ausencia en la respuesta global corporal al sonido son algunos de los signos de alerta que nos avisan sobre la necesidad de atención temprana por parte de un bebé de un solo mes de vida. Síntomas que varían según pasa el tiempo, y que entre los dos y tres meses de vida pueden ser no fijar la mirada ni seguir con ella objetos o no reaccionar al sonido; entre los cuatro y los seis meses el pequeño puede no manifestar sonrisa social o mantiene las manos predominantemente cerradas.

Entre los 30 y los 36 meses de vida los síntomas pueden ser más que evidentes: no comer solo; lenguaje ininteligible, no identificar objetos descritos por su uso, no lanzar una pelota a otra persona, no compartir objetos o no saltar con los pies juntos.

En caso de mostrar estos síntomas, y otros muchos más que se dan tanto en los periodos de edad descritos, como en los que van desde los 7 y los 21 meses de vida, un menor requiere lo que se denomina atención temprana.

Un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que según el Libro Blanco de la Atención Temprana, publicado en el año 2000 y elaborado por un amplio grupo de profesionales de todo el territorio nacional después de años de trabajo, tienen por objeto “dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo, o que tienen el riesgo de padecerlos, y que deben considerar la globalidad del menor, además de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar”.

En la provincia de Huelva existen trece centro que prestan esta asistencia

Casi veinte años después de dicha publicación, y bajo el lema Familias y Profesionales por la Atención Temprana, hoy lunes se celebra por primera vez en nuestro país el Día Nacional de la Atención Temprana, con el objeto de dar visibilidad a una terapia de la que actualmente en Andalucía son atendidos 22.388 niños en un total de 191 Centros de Atención Infantil y Temprana (CAIT’s).

En la provincia de Huelva existen en la actualidad un total de 13 CAIT’s, en los que se atiende a unos 900 menores, los cuales reciben todo aquello que, desde la vertiente preventiva y asistencial, pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal.

La atención temprana, por otra parte, está contemplada en el Proceso Asistencial Integrado del Servicio Sanitario Público de Andalucía, por lo que se incluye en las actuaciones correspondientes a la prevención terciaria: tratamiento psicoeducativo de niños de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlo.

Las intervenciones en los menores que requieren atención temprana se realizan a través de las áreas emocional y afectiva, psicomotriz, sensorial y perceptiva, cognitiva, competencia comunicativa, habilidades sociales y hábitos de autonomía o desarrollo del “yo”, así como a través de la intervención y apoyo a la familia y en el entorno del menor.

Las personas encargadas de este tipo de atención se integran en equipos multidisciplinares profesionales y formados por especialistas titulados en atención temprana con experiencia en el desarrollo infantil: pedagogos-logopedas, psicopedagogos, psicólogos, maestros de pedagogía terapéutica y fisioterapeutas; que a su vez mantienen relaciones de coordinación con los profesionales del primer ciclo de los Centros de Educación Infantil 1º Ciclo, los equipos de Orientación Escolar de la zona, los técnicos de los servicios sociales municipales y los pediatras de los centros de salud.

Uno de los CAIT de la provincia de Huelva se encuentra en Lepe y lo gestiona la Asociación de Padres de Niños y Adultos con Discapacidad de Lepe (Aspandle), donde actualmente son atendidos diariamente 57 niños tanto de Lepe como de otros municipios del entorno, y donde se interviene en atención temprana desde el año 1990, estando concertado con la Junta de Andalucía desde 2016.