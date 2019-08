Guillermo Domínguez vuelve a exponer tras años de ausencia

El pintor nervense Guillermo Domínguez muestra una veintena de obras realizadas a óleo en la más que centenaria Sociedad Centro Cultural de Nerva durante este mes de agosto a unos precios asequibles a todos los bolsillos. Bodegones, paisajes serranos y mineros, pero sobre todo marinas componen esta exposición impresionista de la que destaca una pintura a pastel de un perro, cercana al hiperrealismo, que la inmensa mayoría de visitantes confunde con una fotografía.

A diferencia de otras exposiciones, en esta ocasión, Domínguez, que no se prodiga mucho en mostrar sus extraordinarias habilidades pictóricas en muestras individuales (la última realizada en la Sociedad Círculo Comercial se cuenta por años) ha optado por el formato pequeño para esta nueva colección. “La gente siempre se queja de que los cuadros de gran formato no los pueden comprar por su alto precio y dimensiones. Por eso he optado esta vez por el formato pequeño”, aclara.

Cada uno de los cuadros que Domínguez expone en el Centro Cultural se transforma en pequeñas ventanas con vistas al mar, donde el visitante podrá sumergirse en otros paisajes, y tomar una bocanada de aire fresco desde el interior de la provincia, ntre tanta tierra minera. En esta ocasión, el azul de la costa onubense es el color predominante entre alguna que otra salpicadura de ocre del entorno minero.

Admirador del gran Sorolla, Domínguez no deja de reconocer la influencia de su maestro Pascual padre en gran parte de sus obras. Domingo Delgado, Alcaide y otros grandes de la pintura local fueron moldeando el pintor en el que se ha convertido con el paso de los años.

Tanto el presidente del Centro Cultural, Francisco Vázquez, como la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, Lola Ballester, han invitado a vecinos y visitantes a no perder la oportunidad de disfrutar de la pintura de Domínguez, así como del amplio programa de actividades de ocio y cultura que la localidad minera ofrece a todos durante este intenso mes de agosto.

La primera exposición en la que participó Domínguez data de 1982, con motivo del centenario del nacimiento de Vázquez Díaz. También ha participado en otras exposiciones colectivas, como los Certámenes de Pintura José María Labrador a finales de la década de los años 80 o la de Pintores de Nerva que se expuso en la Sala del Apeadero del Real Alcázar de Sevilla organizada por la Asociación Nerva en Sevilla en 1995. En numerosas ocasiones ha expuesto también su obra de forma individual en el Círculo Comercial de Nerva. Ahora lo hace en la Sociedad Centro Cultural tras años de ausencia.