Una mirada francesa sobre la Huelva de 1901

Hace unos meses publicaba en este mismo periódico un artículo sobre el novelista y poeta franco-americano John-Antoine Nau, del que revelaba que había escrito en San Juan del Puerto la novela ganadora del primer premio Goncourt. Vuelvo en esta ocasión sobre este autor, cuyo verdadero nombre era Eugène Torquet, con motivo de haber localizado un trabajo suyo dedicado a la ciudad de Huelva, publicado en 1903 en la revista literaria La Plume. Titulado “Huelva” e incluido dentro de una serie llamada “Petites tranches d’Espagne”, se trata del relato de sus impresiones sobre la capital onubense al llegar a ella en 1901, poco antes de dirigirse a San Juan, donde fijaría temporalmente su residencia.

Ya dijimos en aquel trabajo que la figura de John-Antoine Nau respondía al paradigma del poeta errante, conocedor de lugares remotos y soñador de universos inéditos. Su mirada de viajero, dotada además de un fino instinto para la sátira y el humorismo, nos retrata la ciudad bajo el prisma de un trotamundos no siempre dispuesto a complacer al lector nativo, generalmente convencido de la superioridad de su tierra sobre todos los demás lugares del mundo conocido.

Así, Nau pasa revista a aquella Huelva provinciana de principios del siglo XX mostrándonos una visión por momentos amable, por momentos crítica y hasta despiadada, empleando a veces un tono sarcástico que sin duda desagradaría profundamente a aquellos onubenses de 1901 pero que a nosotros solo puede hacernos esbozar una sonrisa. Para empezar, se encarga de aclarar que Huelva es capital a pesar de ser una de las más pequeñas capitales de España; y a lo largo del texto no dejará de recordarnos esta pequeñez entrecomillando siempre la palabra “capitale” al referirse a la ciudad.

Cuando nuestro escritor baja del tren, lo primero que perciben sus ojos es “une longue voie, ni rue ni quai” (una larga vía, ni calle ni andén), bordeada por uno solo de sus lados de construcciones diversas, “vaguement polychromes” (ligeramente polícromas), que le recuerdan a las casas americanas. La otra acera la conforman unas rejas oxidadas que cercan las estaciones ferroviarias de Río Tinto y de Sevilla. Una placa le informa de dónde se encuentra: “Calle Odiel”. Es la actual avenida de Italia. El Odiel –nos explica– es un río modesto cuya desembocadura se confunde con la del Tinto.

Junto a las aguas del Odiel, el muelle despliega un bonito paseo con amplios senderos y arriates con flores. Hay también un café instalado en un barracón y un kiosco de música. Un embarcadero cubierto lleva hasta el agua, donde esperan algunos botes al pie de unos escalones de madera. “Un paseito, senor (sic)?”; y Torquet acepta la proposición para deslizarse sobre las aguas azules-verdosas de la ría, aunque a veces observa sobre ellas rastros amarillentos o rojizos, la huella de la actividad minera que –según su idea– envenena todos los ríos de la provincia. No se puede pescar en Huelva –afirma– si no es muy lejos de las desembocaduras, a riesgo de contraer enfermedades.

Pero el puerto tiene su encanto; a cierta distancia de los muelles, los vapores, negros y con chimeneas multicolores, giran sobre sus anclas. Son numerosos, como también los que se alinean a lo largo “de la monstrueuse, de la titanesque jetée de fer” (del monstruoso, del titánico embarcadero de hierro) de la compañía de Río Tinto. Más lejos, veleros de “grandes ailes brunes et beiges” (grandes alas pardas y beis) navegan entre las islas bajas y las marismas que conforman el estuario. Al fondo, una ancha cinta color azul vivo descubre la presencia del Atlántico. El cielo, “d’un azur très pâle” (de un azul muy pálido), parece velado por la muselina de las brumas oceánicas, y desde el agua se divisa Huelva, muy blanca y un poco tornasolada, casi al mismo nivel del río. Entonces la mirada de Torquet se encuentra al fondo con “ces collines rousses, oranges ou ocreuses à la base” (esas colinas rojizas, naranjas u ocres en la base), los cabezos, que, coronados de verde, parecen querer empujar las casas hacia el agua.

Pero a pesar de estos pasajes admirativos, la mirada de John-Antoine Nau no es en absoluto complaciente con la pequeña Huelva de 1901. Predomina en su texto la crítica punzante sobre la poética admiración, haciendo gala de un aire de superioridad que parece proceder de su extensa experiencia viajera. Así lo percibimos al leer sus referencias a los comercios de la “calle de la Marina”, que toma un poco más adelante el nombre de Sagasta. Es la zona comercial de la ciudad, pero sus tiendas responden al tamaño de la propia población. Esto no es óbice para que Nau descargue su ironía sobre ellas y ridiculice su modestia: tabernas pretendidamente elegantes, ferreterías relucientes, lujosas tiendas de comestibles, dulcerías émulas de la Escuela de Bellas Artes… “Et quels cafés et quels hôtels!” (¡Y qué cafés, y qué hoteles!).

Su burla continúa con la calle Concepción –“noble entre toutes”, “la gloire de Huelva!” (noble entre todas / ¡la gloria de Huelva!)–, cuyo tránsito es solo peatonal, ya que –según apunta– la buena sociedad onubense no permitiría que la “voie sacrée” (vía sagrada) de sus paseos se ensuciara con la incontinencia intestinal de mulas y caballos. No obstante –añade–, ya se encargan los humanos y los perritos de vengar a las bestias de tiro, los primeros por las noches, los segundos a cualquier hora del día; hasta que las señoras onubenses de largas faldas, que consideran indecente levantárselas al andar, se encargan de barrer con ellas estas inmundicias que previamente el sol andaluz ha tenido a bien secar.

Aunque hay tiendas de relojería, joyería, ropa o zapatería, la vida de la calle Concepción se hace en los cafés y en los círculos, frecuentados evidentemente por hombres. Situados en las plantas bajas de los edificios, su mobiliario se extiende por la calle, donde los clientes fuman constantemente puros o cigarrillos, y desde donde observan atentamente el paso de las damas y las “pollitas”. Cuando pasa una mujer “les clubmen se réveillent” (los hombres se despiertan); cada uno adopta su mejor pose, pero la chica se aleja impasible, “à peine un battement de cils dédaigneux, indifférent” (apenas un pestañeo despectivo, indiferente). Pasan también mujeres con velos o mantillas, a las que los hombres miran respetuosamente; pero este tocado se está perdiendo, y Torquet lo deplora. Ya no se lleva más que para ir a la iglesia.

No soporta, sin embargo, a las españolas con sombrero. “Une espagnole à chapeau est une monstruosité” (una española con sombrero es una monstruosidad): con sus contoneos de cintura y caderas, el sombrero le recuerda a un coche fúnebre conducido por un cochero borracho sobre una calle mal adoquinada. En cuanto a los varones, los ve pasar cubiertos de sus capas oscuras forradas de terciopelo rojizo, con las que se embozan cuando hace frío. No parece disgustarle este atuendo, aunque, al igual que a las damas, tiene un serio reproche que hacerles en cuanto al sombrero: no hay nada más feo que un caballero provisto de la romántica capa pero tocado con un bombín. “Horreur!”, nuestro escritor conmina a los españoles a desterrar esa odiosa combinación, a dejar el “chapeau melon” (bombín) para los franceses y a adoptar los castizos sombreros que llevan aún los campesinos de los pueblos.

En su paseo por la calle principal de la ciudad, el viajero observa cómo su nombre va cambiando de “Concepción” a “calle del Palacio” y luego a “calle de Sevilla”. En el trayecto, la elegancia de la vía decrece paulatinamente, para desaparecer totalmente en su tramo final, a la altura de donde en la fecha se encuentra el Banco de España. La zona le evoca entonces el paisaje degradado de Ménilmontant o de Grenelle, los barrios menos favorecidos del París de 1900. De nuevo está en la calle Odiel, a la que da continuidad el lugar que llaman la Alameda; allí puede ver las palmeras y los parterres del Hotel Colón, frecuentado por los empleados ingleses de la Compañía de Río Tinto, junto a otro bello jardín, propiedad particular de “un millionnaire allemand”. Se trata de Guillermo Sundheim, cuyo nombre llevaba desde unos años atrás la alameda antes citada. Todavía más allá, no lejos de las vías del tren, se ofrece, en brutal contraste, una verdadera Huelva marginal: “des cabanes de chifonniers” (chozas de traperos) construidas con cajas de sardinas o de vermut.

Aunque Torquet reconoce que su “castillan de pacotille” (castellano de pacotilla) es infantil e ingenuo como el criollo de la isla de Borbón, la pronunciación de los onubenses que intentan hablarle en francés siempre sale ridiculizada. Así lo vemos en su conversación con un señor que le pondera las maravillas de la ciudad: “Lo port, lo muelle, bueno! La Concepción, ya lo creo! Mais céloui léquel il a pas vou le jardingn’ de la Plaza de las Monjas…” (pero el que no ha visto el jardín de la Plaza de las Monjas…). Orgulloso de su ciudad, aquel onubense está convencido de que la plaza es el culmen de la belleza arquitectónica; y con esas perspectivas acude nuestro viajero a visitarla. Pero el jardín al que aludía el caballero no consigue seducirlo más que débilmente; es un verde cuadrilátero –por entonces sin conexión con la plaza de San Francisco, hoy de la Constitución– que le parece una versión muy reducida del parisino square Montholon, y al que llega por la “Calle Monasterio”, la actual de Vázquez López. No ve en la plaza ninguna construcción notable, sus detalles le parecen “bourgeois et désillusionnants” (corrientes y desilusionantes). Sin embargo, es la calle antes citada la que capta su atención. Casas blancas adornadas con bellos balcones ventrudos que dan al conjunto un aire muy pintoresco y español, paredes que se diría nevadas de cal o de cándido estuco. Torquet admira “la douceur toute blanche de la rue monacale” (la blanquísima suavidad de la calle monacal), y el encanto de su sencillez nos descubre el venero poético del escritor simbolista. Mientras el sol envía sus rayos de oro pálido entre las gasas azuladas de las nubes, la vieja calle Monasterio desprende una luz deliciosa, “floconneuse, duveteuse” (algodonosa, mullida), y el poeta se siente como si estuviera “dans le coeur d’une rose blanche” (en el corazón de una rosa blanca).

No son, finalmente, ni los edificios ni la propia plaza, sino la centenaria cal y la luz de Huelva las que, aunque su cicerone pueda quedar decepcionado, cautivan la imaginación poética de John-Antoine Nau.