Un menú en el hospital de chuparse los dedos

¡qué rico está! ¡Buenísimo! ¡Delicioso! ¡Qué bueno que está! Estas y otras exclamaciones similares se podían oír ayer a la hora del almuerzo desde los pasillos que recorren las distintas plantas en las que se estructura el Hospital de Riotinto, integrado en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. Los menús elaborados por los chefs Antonio Ramón, Luis Miguel López y José Duque tenían la culpa de todo.

La jornada gastronómica Con productos de nuestra tierra, iniciada el año pasado en los hospitales de la capital bajo la organización de los centros y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Huelva, llegó a la Cuenca Minera de Riotinto para hacer las delicias de los paladares de pacientes y profesionales sanitarios en un día protagonizado por la alta cocina que se realiza en la provincia.

El menú, propio del mejor de los restaurantes onubenses: ajo blanco de pistacho con ceviche de gamba blanca de Huelva; presa ibérica de bellota con alboronía de calabaza y crujiente de yuca; y cremoso de avellana. Por primera vez, los cubiertos que acompañaban a los platos fueron de acero inoxidable, en vez de los habituales de plástico. No quedó ni un plato lleno. Las más de 70 raciones despachadas volvieron a la cocina vacías.

A María Macías, paciente de Valverde del Camino, ingresada en la planta de Urología y Trauma, no había más que mirarle la cara para saber que acababa de degustar una exquisitez. "Ha estado todo estupendo. Muy rico todo y muy bien presentado. El postre lo que más me ha gustado. ¡Exquisito! En este hospital no es que pongan mal de comer, pero el menú de hoy ha sido especial", comenta encantada.

Horas antes, las cocinas eran un ir y venir incesante de cocineros manipulando con esmero los alimentos para la elaboración final de los platos. La coordinación entre los chefs visitantes y los cocineros habituales del hospital ha sido clave para el éxito de la jornada. Al final, ninguno de ellos podían ocultar su satisfacción. Para Macarena Matamoros, cocinera del hospital, ha sido una experiencia inolvidable. "Hemos aprendido y disfrutado muchísimo trabajando con estos cracs de la alta cocina onubense. Aquí estamos acostumbrados a hacer lo mismo prácticamente todos los días y hoy ha sido todo un honor trabajar con ellos productos de la tierra", destaca.

Por parte de los chefs, la satisfacción también ha sido plena. "La experiencia no ha podido ser más positiva. Ha sido muy fácil trabajar con los cocineros de este hospital", coinciden. Para Antonio Ramón, de El Cerrojo Tapas, se trata de una magnífica idea que, "merece la pena extenderse por toda Andalucía". Luis Miguel López, del restaurante Arrieros, en Linares de la Sierra, se sentía muy dichoso por hacer disfrutar a los enfermos del hospital por un día. Y el valverdeño José Duque, del restaurante Casa Dirección, repetía experiencia por la tarde en un taller gastronómico para niños en la planta de Pediatría con la intención de enseñar a los más pequeños los secretos de una buena alimentación. "Hemos hecho brochetas con verduras y frutas, y nocilla con colacao y aceite de oliva para merendar. Ha sido una experiencia muy divertida", comenta.

El director gerente del Hospital, Servando Vaz, que no descarta repartir la experiencia en otras ocasiones, se mostró gratamente sorprendido con la experiencia. "El resultado ha sido magnífico. Nuestros pacientes han disfrutado de un menú especial y hemos visualizado el magnífico trabajo que realizan en este hospital desde otras categorías profesionales que siempre están en un segundo plano".