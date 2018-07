Las obras de mejora de la A-483 comenzarán después del verano

La Junta de Andalucía va a iniciar a final del verano las obras para la mejora de la seguridad vial en la carretera A-483 entre Almonte a Matalascañas con una inversión cercana al millón de euros, según anunció ayer en el Parlamento andaluz el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López.

El consejero puso de relieve que esta actuación ya ha sido licitada y adjudicada y se ha decidido posponer su inicio a finales de verano para no interferir en el intenso tráfico que registra esta vía en los meses de verano con motivo del tránsito hacia las playas.

El PP lamenta que la Junta rechace el desdoble por criterios económicos

En su intervención en la Comisión parlamentaria de Fomento y Vivienda, López explicó que "las obras podrían iniciarse ya pero lo razonable, por tratarse de una vía de acceso a la playa muy frecuentada en verano y con el objetivo de evitar problemas y molestias en los accesos en esta época, es esperar a que pase el verano para poner en marcha dichos trabajos".

La actuación se centrará entre el kilómetro 27 y el 41 y los trabajos consistirán principalmente en la mejora de la capa de rodadura del firme. Además se ampliarán las inserciones con caminos rurales que dan acceso a numerosas fincas agrícolas y tienen un importante tránsito de vehículos. La estimación de duración de los trabajos, cuyo comienzo está previsto en octubre, es de unos tres a cuatro meses, por lo que la actuación estará terminada a principios de 2019.

El consejero defendió en el Parlamento el compromiso del Gobierno andaluz con la mejora permanente de esta infraestructura viaria entre Almonte, El Rocío y Matalascañas a través de soluciones eficaces y siempre acorde a los criterios técnicos y medioambientales. En este sentido, destacó la inversión de más de 2,5 millones realizada por la Junta en esta legislatura en diversas actuaciones de mejora en esta carretera. Así, destacan las actuaciones de seguridad vial y protección ambiental en una vía ubicada en un espacio sensible y de gran valor ecológico como es Doñana, con una reciente actuación ya ejecutada que ha supuesto la construcción de un paso de fauna destinado a evitar atropellos y accidentes dentro del programa de defensa del lince ibérico, con una inversión de 560.555 euros.

Además, se han mejorado las comunicaciones con El Rocío con la construcción de dos nuevos accesos que han contado con una inversión de 1,09 millones de euros, lo que ha supuesto una notable mejora de la movilidad y la seguridad en los flujos de tráfico para la entrada y salida a la aldea.

Hasta la realización de esta actuación el único acceso existente a El Rocío era un vial en la A-483, si bien esta carretera limitaba la circulación y no ofrecía la capacidad necesaria para absorber los movimientos y las concentraciones que cada año se producen con motivo de la celebración de la romería y otros eventos. Por este motivo se han construido dos nuevos accesos, que sirven de alternativa al vial de entrada a la aldea almonteña: uno al sur y otro al norte, que están confiriendo más agilidad y seguridad al tráfico.

El parlamentario andaluz Guillermo García de Longoria ha lamentado la negativa de la Junta de Andalucía a realizar el desdoble de la carretera A-483 en su tramo Almonte-Matalascañas apelando a motivos de prioridad económica y técnica.

Longoria ha pedido al consejero en la Comisión de Fomento del Parlamento que lleve a cabo el desdoble de esta carretera porque es la solución definitiva para evitar la situación de peligrosidad ya que, según aseguró, " ni las medidas llevadas a cabo ni las que se han prometido han sido eficaces".

El parlamentario onubense destacó que "sin duda la carretera A-483 es la más peligrosa de la provincia según los datos de la propia DGT y por tanto la Junta debe tomar medidas eficaces y no promesas de actuaciones que además de no hacer no resultan eficaces".

Además, apuntó que en el último mes ha habido cuatro accidentes con dos víctimas mortales menores de edad pero según datos de la DGT, en los últimos 15 años ha habido 27 víctimas mortales y 700 accidentes, por lo que "el desdoble está más que justificado".

Longoria recordó que los usuarios del Condado están cansados y cabreados porque "la Junta no hace nada" y de hecho se ha constituido la plataforma Basta ya; no más muertes, que reclama el desdoble, e indicó que es una reivindicación "justa" que "se remonta a 1993, cuando el Parlamento andaluz aprobó una PNL del PP en la que se instaba al Gobierno andaluz a realizar el desdoble de la carretera. A-483.

Por su parte, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bollullos ha presentado una moción para "dar solución a la problemaática de esta carretera".