Rafaela Beas Mora fue elegida como la mejor vendedora de la ONCE del año 2018 en Andalucía, un galardón con el que la organización trata de reconocer anualmente el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta responsable de sus diferentes productos de juego. Rafaela Beas, vendedora con discapacidad visual, se dedica a esta labor desde el 15 de septiembre de 2014. En la actualidad, lo hace en la localidad de Lepe y poco después de recibir su distinción, aseguró que uno de los días más felices de su vida fue cuando le dieron la noticia de que había sido la vendedora del año.

Aunque para Rafaela, más conocida como Fali, uno de los días más felices de su vida fue el 29 de octubre de 2015. Ese día “no había sido bueno”, pues venía del hospital, cuando la llamó un cliente habitual “algo molesto porque no la había localizado en su punto de venta para comprarle sus cupones diarios”. Para contentar a su cliente, Fali le vendió dos cupones que había guardado para jugarlos ella y cuál fue su sorpresa cuando el cliente, que era un vendedor de la ONCE jubilado, la llamó a medianoche para decirle que le habían tocado 70.000 euros. Reconoce que esta noticia la hizo tan feliz como si le hubiera tocado a ella misma y hoy día aún lo celebra.

Rafaela, junto a los otros veintidós vendedores seleccionados de todos los puntos de España recibieron los correspondientes galardones, en el transcurso de una cena de gala celebrada en un hotel de Madrid, en la que estuvieron acompañados por los máximos responsables de la Organización.

Además de la gala, los premiados pudieron disfrutar de todo un fin de semana de convivencia y compañerismo, en el que hubo tiempo para una visita guiada por el Madrid Del Vanguardismo del Siglo XXI al centro histórico de la ciudad; asistencia a un espectáculo cultural; almuerzos y cenas de convivencia; y tiempo libre para su propio disfrute. En Andalucía, la ONCE cuenta en la actualidad con una red de 5.173 vendedores, todos ellos personas con discapacidad.

El lema elegido para la gala de los Mejores Vendedores de la ONCE del año 2018, en su XII edición, fue el de Buena gente ONCE, como ya se hiciera en años anteriores, y transcurrió bajo los valores del talento, perseverancia, solidaridad, ilusión, ingenio, cercanía y generosidad. Se trata de “algunos de los valores que la ONCE tiene en cuenta a la hora de seleccionar a aquellos vendedores que han destacado a lo largo del año, además del propio desempeño de su trabajo, su actitud en el puesto, su grado de implicación en la vida institucional de la Organización y su compromiso con la labor social”, según explicaron desde la ONCE.

También como en anteriores ediciones, el aspecto más original de la gala fue la conversión del salón donde transcurrió el acto en un improvisado estudio de radio en el que se desarrollaba un singular programa que tenía como motor principal el propio sorteo de la ONCE y todos sus elementos. En el mismo, bajo la conducción del popular locutor de radio Juanma Ortega, fueron erigiéndose como auténticos protagonistas de la gala los vendedores y vendedoras premiados. Todo ello amenizado con Varios skecht del grupo de teatro Yllana, relacionados con la venta de productos de juego de la ONCE y sus protagonistas, los vendedores. Con esta ceremonia anual la ONCE pretende hacer un reconocimiento especial a todos estos trabajadores que han demostrado su esfuerzo durante todo el año y, por extensión, a los cerca de 20.000 vendedores de la Organización que conforman en la actualidad el principal canal de ventas de sus productos de juego.