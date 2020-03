El juicio de restitución de la hija de Rubén García se aplaza al 9 de marzo

La desesperación se entremezcla con la esperanza para Rubén García y su familia, que han visto como el pasado 6 de marzo volvía a quedarse inconclusa la cita judicial en Lima (Péru) acerca del juicio de restitución a España de la hija de Rubén, al haberse dilatado de nuevo hasta mañana 9 de marzo.

Se trataba de la segunda audiencia del juicio que comenzó a finales de enero y del que se fijó esta segunda cita para incluir las pruebas a la contestación de la demanda de Rubén por parte de la defensa de la madre, sobre todo, y algunas pruebas más que aportaba el joven de San Juan, según ha contado su hermano, José Angel García, a este periódico.

En esta ocasión, la jueza ha vuelto a dilatar el proceso con otra citación porque quedan por incluir la testificación de Rubén en la que explicará todas las cuestiones relativas al caso y a su hija. Esta se encontraba viviendo en España cuando la madre se la llevó sin su consentimiento, hace ya más de un año, en febrero de 2019. Posteriormente, se prevé otra cita judicial para proveer pruebas que se han presentado después de la contestación a la demanda, por ambas partes, lo que llevará a otra citación dentro del caso.

Además, la audiencia se ha celebrado por videoconferencia, acogiéndose a una regla de flexibilización que contempla el poder judicial peruano para estos casos, mientras que en sala se encontraban el abogado del español en el país andino, Luis Raúl Serrano, así como el letrado de la madre de la menor y la propia mujer, aparte de la jueza.

La jueza no permitió la asistencia a la vista del cónsul español en Lima, Víctor Murcia

Sin embargo, no fue posible la entrada del cónsul de España en Lima, Víctor Murcia, ya que no estaba presente cuando llamaron para identificarse, hecho que, según indicó el letrado Serrano, “no tendría que ser así porque el cónsul debería asistir como público” al no ser parte dentro del proceso y no tendría que presentar esa acreditación. El cónsul llego poco después y ya la jueza no le permitió entrar. Todo ello “ha provocado un gran malestar” en el mismo, que ya ha manifestado a la familia de San Juan que “estudia las medidas para que esta situación inadmisible no vuelva a darse”.

La audiencia se ha prolongado aproximadamente por cuatro horas, ya que la jueza admitió una prueba de la defensa en la que hablan los padres de la niña durante hora y media, lo que alargó la cita judicial. Después testificaron dos testigos, uno por cada parte, y fue cuatro horas y media después cuando el abogado Serrano comunicó a la familia que la audiencia proseguiría el lunes siguiente.

Por otra parte, el joven onubense no sabe a día de hoy el paradero ni el estado de su hija, ya que “desde hace cinco semanas no tiene noticias” de la pequeña. Antes de venirse de Lima, a finales de enero, Rubén mantuvo una reunión con la directora de la guardería a la que acudía la menor, estableciendo un canal de comunicación objetivo para saber del estado de su hija. Sin embargo, Rubén ha dejado de saber de la pequeña porque la madre ya no lleva a la niña al centro educativo, sin tener por el momento otra forma de saber de ella