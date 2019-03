El juez anula el acuerdo que sumó el camping sindical al Patrimonio Municipal del Suelo

El Juzgado de lo Contencioso 3 de Huelva ha anulado el acuerdo plenario por el que el Ayuntamiento de Punta Umbría aprobó el 29 de noviembre de 2017 la inscripción e integración de tres parcelas de terreno de titularidad municipal (M5, M6 y M7) y del antiguo camping sindical de Pinos del Mar en el Registro-Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) de la localidad, el cual deja ahora "sin efecto" la autoridad judicial.

La sentencia, a la que ha tenido acceso en primicia Huelva Información, se sustenta en el recurso interpuesto por el portavoz de Unidos por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino, que aducía que dichas parcelas no podían tener acceso al Registro del PMS porque ya forman parte de él desde la segregación de Cartaya, allá por 1963, como el resto de terrenos del término municipal puntaumbrieño.

En la resolución judicial consta cómo hay dos sentencias precedentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la que iniciativas como la venta del Sapu-5 (proyecto de La Peguera) o el presupuesto de 2008 fueron anuladas por no destinar los ingresos a obtener a los usos previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que pasarían en resumidas cuentas por la construcción de viviendas de protección pública o usos de interés social, natural o cultural y por inversiones de similares características.

El Ayuntamiento, por su parte, destacó la "irrelevancia" del acuerdo de 1963 que dio lugar al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) local y la integración de los "concretos bienes patrimoniales de propiedad municipal a través de actos concretos de inclusión en el correspondiente Registro-Inventario".

El magistrado remarca en los fundamentos de derecho que el hecho de que el PGOU "pueda no hallarse en vigor, es lo cierto que el particular atinente al Patrimonio Municipal del Suelo no consta haya sido modificado ni invalidado a posteriori por norma alguna, por lo que el acuerdo municipal de aquel entonces debe entenderse subsistente".

El portavoz de UPU celebra la resolución judicial e indica a este diario que el asunto "responde a una estrategia del equipo de Gobierno de legalizar a posteriori el proyecto de Las Torres", concretamente un par de meses después, según Hernández Cansino.

Ese proyecto de la avenida Ciudad de Huelva contempla la edificación de dos edificios de 19 plantas para uso residencial y también está en los tribunales. De hecho, el concejal de UPU remarca que su recurso, anterior a este resuelto favorablemente del antiguo camping sindical, también está en manos del titular del Contencioso 3 de Huelva y se encuentra ya en trámite de conclusiones.

José Carlos Hernández Cansino recuerda que lo que se discute en ambos pleitos es exactamente lo mismo, por lo que augura que lo previsible es que el magistrado resuelva en idéntico sentido: "Si todo se debe considerar PMS y la creación del Registro resulta inoperante a esos efectos, significa que también las parcelas de Las Torres son Patrimonio Municipal del Suelo, y como se van a destinar a usos no previstos en la Ley, lo lógico es que siendo el mismo juez concluya lo mismo".

La alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, expresó a través de un vídeo que "en ningún caso esta sentencia hace referencia a la parcela avenida Ciudad de Huelva, que este equipo de Gobierno continúa con los trámites administrativos para la construcción de viviendas y, por supuesto, para generar empleabilidad en Punta Umbría". Avanza la regidora que apelará la sentencia del antiguo camping sindical.

"Desgraciadamente esta es la forma en la que el señor Cansino, durante los últimos 20 años lleva haciendo política en este pueblo: queriendo parar a toda costa el futuro de Punta Umbría, pero eso el señor Cansino sabe que jamás lo logrará", concluye.