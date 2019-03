Un grupo de jóvenes retira 1000 kilos de basura en el entorno del antiguo camping

Un grupo de jóvenes vecinos de la barriada de El Ventoso en Nerva, al que terminó uniéndose el alcalde, José Antonio Ayala, han conseguido recoger alrededor de 1.000 kilos de basura esparcida junto a las pistas de tenis del antiguo camping ubicado en la localidad minera, entre las que se podían contar decenas de cascos de litronas de cerveza.

Esta iniciativa de barrio ha partido del joven deportista con doble trasplante de pulmón, Samuel Delgado, vecino de la zona afectada en la que ha actuado el grupo medioambiental de voluntarios. Desde que se clausuraron las instalaciones del camping de Nerva hace años, la zona se ha convertido en un lugar frecuentado por grupos de jóvenes que no recogen la basura que generan en sus encuentros.

A Samu, como se conoce al deportista nervense, y a sus amigos les duele que jóvenes como ellos no sean capaces de respetar el entorno en el que habitan por eso han decidido sumarse al movimiento Stop Basuraleza. “Nosotros somos del barrio de toda la vida y nos duele mucho ver la basura que rodea las instalaciones que tenemos al lado. La basura que dejan en el camino no habla, pero dice mucho del que no se la lleva por donde vino”, comenta.

El grupo de voluntarios, formado por una decena de jóvenes, empleó toda la mañana del sábado en recoger la basura en más de medio centenar de bolsas que después han recogido operarios del Ayuntamiento de Nerva en un camión para depositarlas en el lugar que le corresponde. “No queremos ver más estas imágenes. Si cargas con botellas llenas, cárgala también vacías. No la tires, el campo es de todos”, recuerda Samu a quienes no respetan su propio entorno.