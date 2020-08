La independencia de Tharsis queda vista para sentencia

La independencia de Tharsis ha quedado vista para sentencia después de la finalización del plazo de presentación de conclusiones, el último paso del proceso judicial en el que se ha visto envuelta la segregación tras el recurso presentado por la Asociación Por Alosno contra el decreto de la Junta de Andalucía que otorgaba a la entidad tharsileña la condición de municipio de pleno derecho.

“La pandemia ha retrasado los trámites, pero ya todas las partes han registrado sus planteamientos, por lo que el caso está visto para sentencia”, asegura el alcalde de Tharsis, Lorenzo Gómez, quien estima que la resolución podrá conocerse en octubre como fecha límite.

El regidor tharsileño se ha mostrado satisfecho por el devenir del juicio: “Hemos hecho un trabajo muy importante, tanto los técnicos como los letrados que han defendido nuestra postura. Incluso, la Junta de Andalucía, que llegó tarde al recurso, ahora sí ha presentado conclusiones muy elaboradas”, celebra Gómez, quien también saluda la labor del Ayuntamiento de Alosno y del grupo de particulares para la defensa de la segregación. “Todo queda en manos de la sala.

Lorenzo Gómez. Alcalde de Tharsis "Nosotros somos un lastre para Alosno y viceversa. Nos hacemos más daño que beneficio"

Esperemos que los magistrados entiendan los fundamentos que se ponen en valor y este procedimiento tome el camino que han tomado los otros siete municipios andaluces que ya disfrutan de su independencia. Es el mismo decreto para todos y no queremos ser diferentes”, matiza el alcalde.

La diferencia con esas localidades, mantiene Gómez, es que “Tharsis, por desgracia, ha contado con la oposición de un grupo de vecinos de Alonso que no estaba satisfecho por el planteamiento realizado por la Administración andaluza”. Dentro de su legitimidad, presentó un recurso y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) paralizó el decreto de independencia. Gómez da por hecho que la parte derrotada en este proceso recurrirá al Tribunal Supremo: “Siempre queda el recurso al alto tribunal, por lo que la parte que no vea colmada sus aspiraciones intentará defenderse hasta las últimas consecuencias”.

El alcalde de Tharsis considera “crucial” para el futuro del municipio que el fallo judicial sea favorable: “Llegaremos hasta el final, porque nos jugamos muchísimo. Nosotros somos un lastre para Alosno y viceversa. Nos hacemos más daño que beneficio. Debemos llegar a la separación total, porque somos autosuficientes. Las perspectivas para los dos municipios son muy positivas si nos segregamos”.

Gómez no esconde su sorpresa por la participación de la Junta de Andalucía en la presentación de las conclusiones finales. “Ha realizado un trabajo excelente. Son conclusiones bastante contundentes. Teníamos dudas, pero la verdad es que es muy interesante que la parte fundamental en este proceso esté implicada y haga un trabajo tan bueno como ha hecho”.

El regidor presume de que la independencia es una concepción mayoritaria entre los tharsileños: “Para nosotros, es un objetivo, un sueño, la ilusión de mucha gente durante muchos años. Tiene que llegar como fruta madura y no puede llegar otro planteamiento que no sea el de la segregación”. “Cada día me pregunto por qué aún no somos municipio si todas las partes interesadas están de acuerdo”, sentencia Lorenzo Gómez.