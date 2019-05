El incendio en Doñana que arrasó 418 hectáreas en Los Mimbrales fue “una negligencia”

El delegado provincial de Medio Ambiente en la provincia de Huelva, Álvaro Burgos, apuntó en la mañana de ayer que el incendio que afectó a una extensión de más de 418 hectáreas en el entorno del Parque Nacional de Doñana en el paraje de Los Mimbrales, fue debido a “una negligencia” aunque reconoció que serán las investigaciones que “todavía están en marcha” las que determinen las causas del origen de las llamas, todo “parece indicar que estamos ante una imprudencia cometida en el entorno donde surgió el fuego”.

Burgos, preguntado por las críticas que desde su departamento se hicieron hace unos días sobre la acumulación de expedientes en su delegación, señaló directamente a esta falta de diligencia como “uno de los motivos por los que se producen este tipo de actos, ya que no se consiguen los permisos necesarios y hay personas que los llevan a cabo de tomas formas, por lo que ocurren este tipo de sucesos. Todos los días tengo encima de mi mesa, varios expedientes abiertos por presuntas negligencias y es algo que estamos determinados a corregir”. Tal y como reconoció a Huelva Información, el retraso de algunos de los 197 expedientes atascados pendientes de ser tramitados, llega hasta los dos años.

Mientras tanto el dispositivo del Plan Infoca dio por extinguido este miércoles el incendio declarado la tarde del pasado lunes en Los Mimbrales, en el Espacio Natural de Doñana, después de quemar un total de 416,48 hectáreas de terreno agrícola y 1,8 hectáreas de forestal, principalmente matorral. En la extinción del incendio participaron 50 bomberos forestales, tres técnicos de operaciones (TOP), cinco agentes de Medio Ambiente, cuatro autobombas y cuatro helicópteros, además de la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

El fuego se originó alrededor de las 15:15 e inicialmente se desplegó por parte del Infoca un dispositivo de nueve bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente y una autobomba ante el riesgo de que pasara a zona forestal, que se fue ampliando progresivamente. Las llamas provocaron que la A-483, carretera que discurre desde la A-49 hasta Matalascañas, sufriera cortes puntuales durante las primeras horas de la tarde como consecuencia del incendio, lo que motivó que el Ayuntamiento de Almonte activara el plan de emergencias municipal.

Por otro lado, el responsable provincial de Medio Ambiente, también hizo referencia a la situación denunciada por algunos sindicatos acerca de la situación en la que se encuentran algunos de los vehículos del dispositivo del Plan Infoca. En este sentido, Burgos reconoció que “aunque la situación no es nueva, si nos proponemos atajarla de inmediato, ya que no es defendible que estos profesionales tengan a su disposición vehículos que no se encuentran en las más mínimas condiciones de seguridad y en los que, literalmente, pueden jugarse la vida”.