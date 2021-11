–¿En qué punto se encuentran las inversiones de este gobierno? ¿Qué áreas se quiere reforzar en estos momentos y cuáles se han reforzado ya?

–Nos encontramos en un buen momento. Hemos acometido la mayoría de inversiones planteadas para esta legislatura, de las cuales hemos cumplido más del 90%, con el objetivo principal de mejorar los servicios que ofrecemos a la ciudadanía.

Entra las más destacadas se encuentran la modernización integral de nuestros parques infantiles y la creación de nuevas zonas de ocio en el entorno del Molino del Santo, uno de los lugares más emblemáticos de la localidad.

Del mismo modo, hemos apostado por mejorar la pavimentación y renovar de red de abastecimiento e infraestructuras de diferentes calles y en la próxima primavera realizaremos el cambio de la solería de la Plaza de España. También hemos arreglado caminos públicos de gran envergadura como Puerto de la Laja, Bodega Vieja y Carabisaltos, entre otros.

Próximamente, saldrá a licitación la electrificación de prolongación de Calle Castillo que, junto a la posterior venta de las casas, ha sido uno de los grandes logros de esta legislatura.

En lo que respecta a las áreas que estamos reforzando, se encuentran la de Empleo, con la creación de bolsas de empleo locales; la de Servicios Sociales, con la puesta en marcha de nuevos programas de becas, ayudas a empresarios y asociaciones; y Deportes, con la ampliación de la oferta que ponemos a disposición de nuestros vecinos.

–¿Qué proyectos o metas más ambiciosos tienen marcados para la legislatura?

–La meta más urgente que tenemos en estos momentos en el mundo rural es la lucha contra la despoblación, para lo que es imprescindible tener la capacidad de generar nuevas oportunidades en nuestros pueblos vinculadas al desarrollo sostenible y a los recursos propios. Nuestra mayor riqueza es nuestro entorno natural privilegiados y es por ello que es fundamental que la generación de estas oportunidades de empleo y bienestar estén vinculadas a sectores en los que ya estamos trabajando como el turismo, las energías renovables, la agricultura y la ganadería, el autoempleo, etc.

Entre los proyectos más importantes e ilusionantes en este sentido se encuentra la rehabilitación y adaptación del muelle para su uso deportivo en Puerto de la Laja, sin duda, una de las joyas patrimoniales y turísticas de nuestro municipio, que ahora, después de años de trabajo, vamos a poner en valor.

Actualmente se encuentran en licitación las obras para su construcción, pero podemos decir que ya está más cerca de ser una realidad. Con este proyecto se va a contribuir a generar una nueva actividad en nuestra aldea de Puerto de la Laja y El Granado, a través de una iniciativa basada en el desarrollo sostenible y en el aprovechamiento de nuestros recursos. Del mismo modo, supondrá una oportunidad de promoción turística de nuestro municipio a través de esta joya industrial única en la provincia.

–¿Cuál cree que es el punto más fuerte de la localidad y el que se debería aprovechar de una manera más beneficiosa?

–Nuestro punto más fuerte es el entorno privilegiado en el que nos encontramos, no solo por su valor ambiental, también por la excelente situación geográfica con la que contamos. El Granado es el paso fronterizo más occidental de la provincia de Huelva, bebemos de esta riqueza que nos da la unión con el país vecino, la cual forma parte de nuestra forma de vida y del carácter de nuestra gente.

Somos un lugar de interés comunitario, conectado con otros territorios a través del Guadiana y con una enorme riqueza natural, con una flora y una fauna únicas.

–Las zonas rurales cuentan con un problema de despoblación que juega a favor de las ciudades, ¿cuáles son las principales causas y cómo frenarla?

–Tradicionalmente, la causa principal de la despoblación ha sido la falta de oportunidades laborales, lo que ha llevado a nuestros jóvenes a buscar esas oportunidades fuera, sobre todo en perfiles más profesionalidad.

Afortunadamente, en los últimos tiempos estamos apreciando un mayor interés por los núcleos rurales, los cuales ofrecen elementos positivos como menores precios de la vivienda y suministros, posibilidades de autoempleo y emprendimiento sectores vinculados al desarrollo sostenible o el turismo, mayor calidad de vida, etc.

Sin embargo, aún nos queda mucho trabajo por delante para consolidar esta tendencia y esta evolución pasa necesariamente por le generación de infraestructuras, la mejora de la red de comunicaciones y telecomunicaciones y la habilitación de unos servicios públicos de calidad en condiciones de igualdad con las ciudades.

–Uno de los temas más de tendencia es la instalación de fuentes de energía renovables fuera de las urbes, ¿en qué punto actual se encuentra actualmente y qué beneficios traería?

–Nuestro municipio ha sido pionero en este sentido, el primer parque eólico de la provincia de Huelva se instaló aquí y, además, contamos con la Central Hidroeléctrica del embalse del Guadiana. Estas experiencias de éxito nos han situado como un referente en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales para la generación de energías renovables y estamos trabajando para seguir creciendo en este ámbito. En los últimos tiempos hemos tenido contacto con empresas de energía renovables para ver las posibilidades de continuar creciendo.

–De hecho, la transición ecológica es uno de los pilares de la eficiencia energética tanto a nivel nacional como autonómico, ¿en qué momento nos encontramos a nivel local?

–El Ayuntamiento de El Granado está muy concienciado en materia de eficiencia energética y prueba de ello ha sido la sustitución integra del alumbrado público con luminarias de bajo consumo. Esto nos ha permitido obtener un importante ahorro económico, al tiempo que hemos reducido nuestras emisiones. Además, llevamos a cabo distintas campañas de concienciación ciudadano para que toda la población tenga la formación necesaria en este sentido.

–Otro de los sempiternos debates lo encontramos en la brecha digital ¿se encuentran tan alejados digitalmente de las zonas urbanas como se cree?

–El principal obstáculo en este sentido radica principalmente en el déficit con el que cuentan los pequeños municipios en lo que respecta a las telecomunicaciones. Esta carencia es la que afecta a un mayor desarrollo de nuestros municipios y se trata de un problema complejo, porque no encontramos empresas interesadas en desplegar la fibra en nuestro pueblo y comenzar a dar este servicio.

La población sí está familiarizada con el mundo digital, pero necesitamos un mayor impulso en las telecomunicaciones para estar en igualdad de condiciones con las zonas urbanas.

–El papel de la mujer crece considerablemente gracias a las políticas y leyes de igualdad, ¿cree que son suficientes?

–Nunca es suficiente. Se ha avanzado mucho, sí, pero hay que seguir trabajando en la misma línea. Se han dado pasos agigantados, pero no se ha conseguido la igualdad. Hasta que no se consiga la igualdad en la corresponsabilidad familiar no se va a conseguir nada y ahí aún no se ha conseguido.

–¿Qué medidas se han tomado desde su ayuntamiento para ayudar a esta igualdad?

–Desde el Ayuntamiento realizamos durante el año todo tipo de campañas, actividades y formaciones para seguir avanzando en materia de igualdad. Aunque nuestro objetivo es llegar a todos los sectores de la sociedad, hemos trabajado en el empoderamiento femenino de la mujer rural y, especialmente, de la mujer rural mayor.

Con ellas, realizamos actividades de concienciación, de formación en nuevas tecnologías, de convivencia y sororidad.

–En cuanto al tema de movilidad y transporte, a nivel metropolitano y local, ¿es una asignatura aún pendiente?

–Pendiente no, “pendientísimo”. Contar con un transporte de calidad es un servicio imprescindible para poder propiciar el desarrollo de las zonas rural y actualmente es muy deficientes. Desde el Ayuntamiento, vamos a seguir exigiendo que se refuercen los servicios en nuestros pueblos y facilitar, en la medida de lo posible, la comunicación a la capital.