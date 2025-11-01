El Gobierno anima a agricultores y ayuntamientos de Doñana a pedir las nuevas ayudas

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha animado al sector agrícola y a los ayuntamientos del entorno de Doñana a solicitar el nuevo paquete de ayudas, que ascienden a 28,5 millones de euros, destinada a la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario de este espacio.

Fernández, a través de un comunicado, ha explicado que estos incentivos "representan un nuevo impulso del Gobierno de España por la recuperación y preservación de este entorno y la necesidad de implementar todas las medidas necesarias para equilibrar su mantenimiento con el desarrollo de actividades en el entorno de forma sostenible".

Para esta nueva convocatoria, el Gobierno ha recordado que ayuntamientos y sector tendrán hasta el 15 de enero de 2026 para presentar sus solicitudes, que se seleccionarán en concurrencia competitividad, según la valoración, hasta agotar los fondos disponibles.

Podrán ser beneficiarias personas físicas o jurídicas que sean titulares de derechos reales sobre los terrenos en los que se realice la actividad objeto de la ayuda, así como aquellas que sean titulares de una superficie con uso agrícola inscrita en los registros correspondientes; y los ayuntamientos de municipios del área de influencia del Espacio Natural de Doñana.

Estas entidades deberán cumplir los requisitos legales, mantener las condiciones de renaturalización durante los plazos previstos y permitir el seguimiento de las actuaciones. Las ayudas podrán alcanzar algo más de 400 hectáreas, si bien el Miteco plantea convocatorias futuras para ir integrando a un mayor número.

Para esta ocasión, se deberán plantear renaturalizaciones o reforestaciones que cumplan con la guía técnica elaborada en esta convocatoria y adaptada a las condiciones del territorio, así como garantizar el mantenimiento del uso natural o forestal y su buen estado, incluidas reposiciones en caso de pérdidas.

El ámbito de aplicación se circunscribe a parcelas agrícolas en regadío situadas en los 14 municipios del entorno de Doñana, siempre que el uso agrícola se hubiera consolidado a partir de la entrada en vigor de la normativa de ordenación territorial de 2004 (POTAD) y no se trate de superficies incorporadas al regadío tras noviembre de 2022, fecha en la que se anunció el Marco de Actuaciones para Doñana.

La cuantía de las ayudas podrá cubrir hasta el 100 % de los costes, con un máximo de 70.000 euros por hectárea, distribuidos en diez anualidades de hasta 7.000 euros por hectárea y año. Para superficies inferiores a una hectárea, la ayuda será proporcional.