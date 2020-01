El 'Brexit' cubre de incertidumbre el futuro de los frutos rojos en el Reino Unido

Es difícil estimar las consecuencias del Brexit para el mercado de los frutos rojos de Huelva, sobre todo por desconocer cómo será el comportamiento que tendrá el mercado inglés ante las nuevas circunstancias que lo condicionarán. El sector de los berries observa atento los pasos que se han dado ante la incertidumbre que ha generado la situación. Hoy se consuma la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). La inquietud se cierne entre los productores.

La entrada en vigor del Brexit es un tema que preocupa mucho a los productores de berries de la provincia onubense porque el país británico es el tercer mercado en importancia de los frutos rojos onubenses. La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva (Freshuelva) espera que se mantengan las mismas condiciones en las exportaciones que hasta el momento, en lo que a inspecciones fitosanitarias y aranceles se refiere, con lo que al menos hasta el 31 de diciembre la comercialización de frutos rojos “debe seguir igual”.

Los derechos arancelarios, las declaraciones de aduanas y los certificados fitosanitarios son los aspectos que causan mayor preocupación en el sector. La imposición de controles aduaneros a las exportaciones hortofrutícolas comunitarias al Reino Unido afectaría, según el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, a la logística del transporte, ralentizando o paralizando el acceso al mercado británico. En cuanto al pago de derechos arancelarios supondrían un grave perjuicio económico y afectaría a la competitividad de las exportaciones. Las consecuencias económicas, por tanto, serían “extremadamente graves”.

Reino Unido es el tercer mercado para la exportación de fresa, con un 16% en 2018, tras Alemania y Francia, que son los principales destinos de la producción onubense. Para la frambuesa es el primero, con el 34% del total, y para el arándano es el segundo, tras Alemania, con el 26% del total exportado en 2018. En mora Inglaterra también es el tercer país en importaciones.

En la pasada campaña, hasta mes de junio se exportaron a los mercados británicos casi 63.000 toneladas de frutos rojos, con un valor de más de 240 millones de euros. Estas cifras dan cuenta tanto de la importancia del Reino Unido para la comercialización de los frutos rojos onubenses, como de la importancia de tener abastecimiento suficiente de berries para el notable consumo de Gran Bretaña.

Gran Bretaña es el primer mercado de la frambuesa, el segundo del arándano y el tercero de la fresa

La Asociación Interprofresional de la Fresa y de los Frutos Rojos de Andalucía (Interfresa) afronta también la fecha en la que el Brexit se hará efectivo con lógica incertidumbre. “El mercado británico es muy importante para nuestro sector, sobre todo para arándanos y frambuesas, productos en los que Gran Bretaña supone el segundo mercado por orden de importancia, por lo que la salida de los británicos de la Unión Europea, además de lamentable por ser el primer país que abandona la unión, es grave en lo económico”, según el gerente de Interfresa, Pedro Marín.

“Nos movemos en un escenario en el que aún no hay certezas acerca de nada: no sabemos cómo va a comportarse el mercado británico cuando se consume la salida. No sabemos si estaremos sometidos a aranceles, ni a cuánto ascenderán, ni cómo afectará esto a los precios finales y si eso, a su vez, hará que los consumidores se retraigan y baje la demanda”, señala Marín.

“No podemos en este momento calibrar ninguna de estas variables, aunque, como el sector de los frutos rojos de Huelva cuenta ya con más de 40 años de existencia, cabe destacar que vivimos en aquellos años ochenta, antes de convertirnos en miembros de pleno derecho de la UE, la experiencia de comercializar nuestros productos a Gran Bretaña, los aranceles, las aduanas y todo lo que ello suponía”, añade.

Nuevos mercados

Interfresa, espera que las negociaciones que habrán de desarrollarse para cada sector sean lo más beneficiosas posible para los frutos rojos y que se aminore en la medida de lo posible las consecuencias negativas del Brexit. “Nosotros, no obstante, como consideramos que el sector no debe sentarse a esperar ni depender de las decisiones de otros, hemos comenzado a hacer las gestiones para abrir nuevos mercados que consideramos del mayor interés sobre todo para uno de los productos que podría resultar más afectado por el Brexit: el arándano”, asegura el gerente de Interfresa.

El arándano es una fruta con una larga vida comercial, lo que permite que pueda transportarse a largas distancias. Por ello, una de nuestras organizaciones miembro, Freshuelva, ha iniciado los contactos para abrir mercados como China o India, “dos mercados que demandan nuestro producto y que podrían constituir una alternativa muy interesante al mercado británico, que, insistimos, esperamos que pueda seguir siendo uno de los principales receptores de los frutos rojos de nuestra provincia”, puntualiza.