El ferrocarril cobra protagonismo en una semana para el recuerdo de los sanjuaneros

37 años alcanza la Semana Cultural de San Juan del Puerto; como han destacado en su presentación las autoridades “el evento cultural más importante del verano en la localidad”. El Área Municipal de Cultura ha diseñado una destacada y variada batería de propuestas culturales que disfrutarán cada noche gratuitamente los sanjuaneros, sanjuaneras y visitantes desde el lunes 26 y hasta el domingo 1 de septiembre en la Plaza de España del municipio.

El primer teniente de alcaldesa, Miguel Beltrán ha agradecido a la Diputación Provincial y al Festival de Danzas de Villablanca su colaboración. Por su parte, el concejal de Cultura Juan Martínez ha desmenuzado una programación que vendrá marcada por la intensa actividad del ferrocarril que tuvo el municipio durante las últimas décadas “toda la cartelería de nuestra 37 Semana Cultural y el decorado del escenario nos recordará la importancia e incidencia que tuvo y sigue teniendo el ferrocarril para nuestro municipio”.

Los actos darán comienzo el lunes 26 con la apertura a las 20:30 en el Centro de Mayores de las exposiciones de los Talleres Municipales de Artes Plásticas y Artesanía, en lo que se espera que sea una gran jornada para los visitantes. A las 22:00 el arranque vendrá de la danza internacional y los bailes latinos del Ballet Folclórico de la Universidad de Tarapacá de Chile y el grupo Al son de la clave. El martes a las 20:30 quedará inaugurada la VII exposición fotográfica del concurso convocado en las pasadas fiestas patronales, y a las 22:30 el espectáculo One Love, tributo a Bob Marley con One Love a cargo de Bob Marley & the Wailers.