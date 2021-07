El fenómeno Gastón: influencer de la pesca ‘al engaño’.

A pesar de su evidente timidez en el trato personal, su enorme desparpajo delante de una cámara, y sobre todo sus amplios conocimientos y experiencia en materia de pesca recreativa, han convertido en sólo cuatro años al jovencísimo olontense José Antonio Gastón Guerrero -31 años- en uno de los "youtuber" más influyentes no sólo de Huelva, sino de toda España, entre los aficionados a la pesca no profesional.

Y es que este mecánico industrial de profesión suma ya la friolera de 27.500 suscriptores en el canal de Youtube que él mismo creó el 29 de marzo de 2013, el cual gestiona y dota de contenidos bajo el nombre de 'Gastón Huelva', superando hasta el momento los casi 100 vídeos publicados la nada despreciable cifra de tres millones de visualizaciones.

Es, sin duda, un auténtico "influencer" de la pesca recreativa, especialmente en la modalidad del spinning, o "pesca al engaño", como a él le gusta llamarla "porque es así como la hemos conocido siempre en la provincia de Huelva".

Como anécdota cuenta que, dada su timidez, en sus primeros vídeos no hablaba. Estaban editados sólo con imágenes de pesca y música. "Pero el canal comenzó a crecer, y los propios suscriptores y seguidores del mismo fueron los que con sus comentarios me animaron insistentemente a ponerme delante de la cámara". No obstante confiesa que, aunque no lo parezca, aún le sigue costando "muchísimo", a lo que añade que "cuando grabo es imprescindible que no haya nadie alrededor porque me corto mucho".

En sus vídeos, ya sean sobre sus jornadas de pesca, o sobre bricolaje relacionado con dicha actividad, suele ofrecer consejos a quienes se están iniciando en el mundo de la pesca recreativa, y sobre todo comparte sus experiencias de cara a los más avanzados. Y es que su principal objetivo con ellos, según nos cuenta, pasa sobre todo por facilitar a sus seguidores una herramienta cómoda con la que él no pudo contar de pequeño para aprender porque aún no existía, viéndose por tanto obligado a hacerlo de la única forma entonces posible: observando ‘in situ’ lo que hacían otros pescadores.

Tal está siendo el éxito de su canal, que lo que comenzó siendo para Gastón una afición, es ahora además una actividad profesional complementaria a su trabajo como mecánico industrial. De hecho, se ha dado de alta como autónomo para poder facturar sus ingresos publicitarios, los cuales "aunque no dan para vivir exclusivamente, sí suponen un complemento". En este sentido afirma que es de los pocos en España que obtiene ingresos extras de este tipo como para que compense estar dado de alta como autónomo con un canal exclusivamente dedicado a la pesca recreativa. "Es mi segundo trabajo, con el que por ejemplo estoy comprometido conmigo mismo a producir y publicar un nuevo vídeo aproximadamente cada diez días".

Consciente de la influencia de su canal, y como buen pescador, José Antonio Gastón aprovecha su popularidad, sobre todo entre los más pequeños, para concienciar sobre el respeto y la conservación del medio ambiente y, "a los numerosos niños que ven mis vídeos y que por tanto me ven, me paran y me saludan por la calle, les regalo unas pegatinas que he diseñado con el logo del canal y con mensajes alusivos a la conservación de la naturaleza".

No obstante, una de las cosas que más le satisface en relación a la influencia de su canal, es cuando las numerosas personas ajenas a Huelva que ven sus vídeos le expresan a través de los comentarios su sorpresa por la belleza de la provincia: "muchos de ellos -asegura- terminan visitando nuestras costas durante sus vacaciones tras haber visto algunos de mis trabajos".

José Antonio Gastón empezó a pescar casi al mismo tiempo que echaba los dientes. Recuerda que con sólo cinco o seis años su padre lo llevaba al Espigón de Huelva. "Muchas veces nos veníamos de vacío, pero me gustaba igual y siempre estaba deseando volver", hasta el punto de que a esa corta edad "casi no dormía por la noche deseando que amaneciese, y era yo el que despertaba a mi padre para volver al pesquero".

Como casi todo el mundo, empezó con el surfcasting, tanto en el Espigón de Huelva, como en el de Punta Umbría, o en la playa de El Portil. A los 19 años, con el carné de conducir recién sacado, recuerda como en una de sus primeras salidas a pescar en solitario, con el coche de su padre prestado y nada más salir del instituto, se fue a la playa de El Portil donde capturó una dorada de tal tamaño, que jamás ha vuelto a ver en Huelva a nadie sacar una igual.

Aquellos 6,100 kilos de una sola pieza fueron los que lo engancharon definitivamente a la pesca recreativa. Ese pescado fue "un punto de inflexión" a la hora de aficionarse a una actividad en la que finalmente se decantó por la modalidad del spinning, o "pesca al engaño", como a él le gusta llamarla, porque "es el nombre con el que siempre la hemos conocido en Huelva".

Asegura que su proceso de aprendizaje fue básicamente por "observación" de lo que hacían otros pescadores más curtidos. "Me fijaba absolutamente en todo lo que hacían, en sus movimientos, en su forma de recoger el sedal, hasta que descubrí que la pesca al engaño era lo mío", insiste.

Dicha modalidad le apasiona porque "es muy activa, hay mucha lucha, y a diferencia de otras, hay que estar continuamente buscando el pescado: nos tenemos que mover continuamente en función de la intuición, y sobre todo con todos los sentidos muy activos: la vista por si se observan pájaros tirándose a por peces en algún punto o por si se ve algún pescado comiendo; con el oído porque se escucha perfectamente cuando un pez está alimentándose cerca de donde estás".

Pero para Gastón "casi lo más importante es la experiencia", la cual a su juicio se adquiere "hasta en los días en que no pescas nada". Otras ventajas para él son el uso de un equipo muy ligero, que "precisamente te permite moverte más cómodamente"; y que se trata de una modalidad "muy selectiva", ya que en función de la especie que se pretende capturar en cada momento se una un engaño u otro.

Como la mayoría de aficionados onubenses, Gastón considera la costa de Huelva no sólo un "paraíso" para la pesca deportiva, sino que, "con casi total seguridad, es la mejor de toda España, entre otras muchas cosas "porque hay peces durante todo el año y por el clima".

No obstante a su juicio, para la práctica de la pesca al engaño, los mejores puntos están en los espigones de Punta Umbría y Huelva, aunque en este último los aficionados "tenemos actualmente un gran problema" ya que, según describe, la Autoridad Portuaria "prohibió hace años el acceso al mismo en coche poniendo una barrera, y aunque los aficionados nos hemos adaptado a esa circunstancia adquiriendo bicicletas para recorrer los varios kilómetros que hay desde la barrera hasta donde se encuentran los puntos buenos para pescas, recientemente también ha prohibido el paso de estos vehículos".

Y es que, según añade, "a ojos de la Autoridad Portuaria, la pesca recreativa está mal vista, lo cual no entendemos ya que, además de ser una actividad sana, los pescadores estamos hoy en día muy concienciados con el cuidado del medio ambiente y dejamos limpios los pesqueros, además de practicar cada vez más la captura y suelta". A su juicio, por tanto, "hay otros problemas mucho más importantes en torno al puerto como para que se centren en multar y perseguir a jóvenes y jubilados que lo único que hacemos es lanzar una caña para intentar capturar algún pez".

Por otra parte afirma que la especie estrella del spinning es el robalo: "es el principal trofeo, y además se da durante todo el año, aunque también es importante la corvina, que solo se da en la temporada de verano y en determinados días, muy contados, del invierno". Otra especie característica de esta modalidad de pesca es la baila, que también se da durante todo el año; y la que a Gastón personalmente más le gusta es la corvina, "porque es un pescado muy complicado, por la lucha que ofrece y porque es muy difícil de sacar".

Si otra cosa tiene muy clara este importante influencer onubense, y de hecho no se cansa de repetirlo en todos sus trabajos audiovisuales, es el fomento del respeto por el medio natural donde se desarrolla la pesca recreativa. Para ello, uno de los requisitos que exige a sus suscriptores para participar en los concursos y sorteos de material de pesca que organiza a través de su canal de Youtube, es que deben enviarle videos en los que se les vea limpiando el pesquero.

En este mismo sentido asegura, y así lo muestra en sus vídeos, que devuelve a mar prácticamente el 90 por ciento de las capturas que realiza. Se trata de una práctica que tiene un nombre: captura y suelta, y que realiza porque "para casa solo hay que llevarse lo imprescindible, lo que vayas a consumir, ya que cuanto más peces haya en el mar, mucho mejor para todos los aficionados.

También en materia medioambiental es consciente de la "mala fama" que en muchas ocasiones tienen los aficionados a la pesca por el tema de la suciedad, frente a lo que se muestra muy tajante: "no es que seamos guarros los pescadores, guarros somos los humanos", a lo que añade que, "afortunadamente, entre los aficionados a la pesca recreativa, cada vez son más minoritarios los que dejan sucio el entorno, y los que por tanto nos dan mala fama", y en este punto, concluye, "tenemos mucho que ver, y que decir, los creadores de contenidos para canales de Youtube como el mío, que en el fondo son un espejo en el que se miran miles de aficionados, sobre todo los más jóvenes".