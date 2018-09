La expectación inunda El Rocío

El trasiego de fieles, turistas y vecinos es una de las características de estas jornadas en las que la convivencia entre todo tipo de personas se hace más evidente. Es el caso de Nieves, que acudió a una tienda de regalos a comprar varias medallas de la procesión extraordinaria y hablaba con su primo, oriundo de Sevilla, pero residente en Alemania. El día 7 tenía que volverse para el país germano y no le daba tiempo de ver la procesión, "pero lo haré por la tele, no me pierdo nada del Rocío", comenta entusiasmado. Tampoco Nieves podrá ver la procesión porque se recupera satisfactoriamente de una enfermedad, "se lo debo a Ella", explica dividida entre la gratitud y la pena por perderse el evento. Al lado, unos jóvenes de Almonte, comentan, a su vez, que al enterarse de que la Virgen se había cambiado de traje habían venido expresamente a verla. Devoción, expectación y mucha emoción que culminará en poco más de un día en un hito histórico para la tradición rociera.

Cuando se anunció que la Virgen ya lucía con su vestimenta nueva -el martes pasado- se dio por inaugurado este periodo de tensa espera que culminará con la procesión para lo que no hay una hora fijada para la salida. Numerosos vecinos se acercaron hasta la ermita para ver las nuevas galas de la Virgen. El vestido de los Montpensier, que lució hace 100 años cuando fue coronada, y las flores de talco de colores lilas y las margaritas que se alternaban por el manto de la Virgen -para recordar los exornos florales de las procesiones de hace un siglo- causaron gran impresión a todo aquel que se acercó a ver a la Patrona de Almonte. Es el caso de Joaquina, almonteña que salía del santuario profundamente emocionada. "Espectacular" dice para referirse a su Virgen, mientras se enjugaba las lágrimas que empezaban a surcar su cara. "Cada vez que la visten no sé qué tiene, que para mí es lo más bonito del mundo", cuenta con la voz entrecortada. Joaquina explica que vendrá desde Almonte a ver la procesión y que dos de sus tres hijos, los varones, son de los que la llevan a hombros, cuando la Virgen pasea por la aldea. "Lo han vivido desde chicos, lo llevan dentro", comenta, para concluir diciendo que le gustaría que la patrona saliera tarde y que la pudieran ver con los rayos del sol.

Un 100% de ocupación en la aldea

Como todo es diferente, también lo está siendo esta primera semana de septiembre en lo que a la ocupación en la aldea se refiere. Así, Macarena Robles, concejala del Rocío del Ayuntamiento de Almonte, informa que la ocupación hotelera en la aldea es del 100%, y que de hecho se han hecho reservas en hoteles de Matalascañas de visitantes y devotos que quieren acudir estos días a la aldea a presenciar la procesión extraordinaria de la Virgen, ya que no había plazas en hoteles y casas rurales de la aldea. Igualmente, el alquiler de viviendas en El Rocío ha subido exponencialmente para estos días, según la información que las inmobiliarias de la zona han facilitado al ayuntamiento almonteño. Robles explica a este periódico que todos los años la aldea se queda más vacía tras celebrarse el Rocío Chico. Así entre semana la aldea suele estar con menos visitantes y vecinos que tienen allí su segunda residencia, y los fines de semana de septiembre volvía a llenarse de lugareños y turistas que aprovechaban los últimos coletazos del verano. Los almonteños tienen marcado también en su calendario la ofrenda floral del primer fin de semana del mes, para luego volver a su pueblo a empezar la rutina propia del próximo otoño. En esta ocasión, no obstante, no ha sido así. Según constata la concejala, vecinos y visitantes han retrasado sus vacaciones y han empezado alquilar viviendas o reservar plazas hoteleras a partir de la segunda quincena de agosto y así alargar sus vacaciones para no perderse el evento extraordinario para el que queda poco más de un día.