Los directores de Instituto de Andalucía muestran su apoyo a la profesora agredida en Punta

La asociación profesional Asociación de Directoras y Directores de Instituto de Andalucía (Adian) Huelva , quisieron a lo largo del día de ayer "mostrar nuestro apoyo a la comunidad educativa del IES Saltés de Punta Umbría pero especialmente a su directora por la brutal agresión que ha sufrido durante eldesempeño de su trabajo".

En una carta a la que ha tenido acceso Huelva Información, la asociación quiso "reclamar a quien corresponda que se pongan todas las medidas y recursos humanos necesarias para revertir una situación que perdura en el tiempo y que se está convirtiendo en estructural. Bien es verdad que es un grupo reducido de alumnos y familias los que incurren en estos hechos, pero por pocos que sean, condicionan la vida diaria del centro por medio de la violencia verbal y física. Afortunadamente no es más que una pequeña parte, como lo demuestran las muestras de apoyo de la comunidad educativa que ha recibido el claustro con su directora al frente"

Desde Adian, se quiso reclamar "la necesidad de apoyo al centro, sus estudiantes, sus familias, docentes y resto de trabajadores; dotándolos de medios, ya sean educadores sociales, mediadores culturales, asistentes sociales, en definitiva, perfiles profesionales formados para trabajar con alumnos con problemas graves de conducta, intervenciones socio comunitarias, reducción del número de alumnos por clase, formación para el profesorado, y también reconocimiento a estos puestos que debieran tener el estatus de difícil desempeño".

En este sentido recordaron que la Educación "necesita recuperar inversiones para alcanzar los niveles necesarios, pero también necesita que de forma unánime se reconozca su importancia como motor social y de desarrollo. Esto no se conseguirá si no se valora la importancia y la autoridad de los docentes. Este reconocimiento debe ocurrir en todos los ámbitos, en el público con el respaldo de todas las instituciones y en privado, para que no vuelvan a ocurrir episodios como este"