Al menos un detenido tras desmantelar una plantación de marihuana en Cartaya

Al menos una persona ha sido detenida en la mañana de este martes en relación al desmantelamiento de una plantación de marihuana llevada a cabo por la Guardia Civil en el término municipal de Cartaya.

Según ha podido saber esta redacción, el operativo se ha desarrollado a lo largo de toda la mañana en las inmediaciones del muro del embalse del Piedras, donde dicha plantación ha sido hallada oculta en una zona de abundante vegetación autóctona, concretamente en el cauce del río Piedras en su discurrir entre dicho embalse y el de Los Machos, que se encuentra un poco más abajo. Se trata de una zona situada al norte del término municipal de la localidad costera, muy recóndita y escasamente transitada.

Para la localización de dicha plantación de marihuana, de la que por el momento se desconoce el número de plantas que contenía, aunque las fuentes consultadas hablan de una cantidad "bastante importante", la Guardia Civil ha precisado el uso de drones.

También han formado parte del operativo varios operarios y un tractor del Ayuntamiento de Cartaya, que han sido vistos por vecinos de la localidad a primera hora de la tarde de este martes transportando las plantas por la carretera de Tariquejo, muy cerca del casco urbano, desprendiendo el fuerte olor característico.

El operativo se inició a primera hora de la mañana y aún no está cerrado, según fuentes de la Guardia Civil, por lo que por el momento no han trascendido más detalles del mismo, no descartándose que puedan producirse más detenciones en las próximas horas.

Tampoco se descarta que esta operación pueda tener alguna relación con otra de similares características que se ha desarrollado también a lo largo de la mañana de este martes en el término municipal de Villablanca, donde también habría sido desmantelada una plantación de marihuana.