“El reto demográfico es una de las tareas que deben afrontar las administraciones”

-¿En qué punto se encuentran las inversiones de este gobierno? ¿Qué áreas se quiere reforzar en estos momentos y cuáles se han reforzado ya?

–Las inversiones fundamentales para el progreso y bienestar de nuestros vecinos y vecinas son la mejora de infraestructuras, obras públicas, el acondicionamiento de las zonas verdes, la accesibilidad y la consolidación de nuestro patrimonio, entre otras. Actualmente estamos interviniendo en varias calles de nuestro municipio, con el plan de fomento del empleo agrario. No solo se va a poner saneamiento nuevo, sino también el acerado, la calzada y una plaza completamente nueva para el disfrute de todos sus vecinos y vecinas.

Estamos reforzando áreas tan importantes como es el patrimonio. Es necesario seguir trabajando en la consolidación y puesta en valor de nuestro patrimonio, que no es poco. Hace varios meses terminó la obra de la primera fase de consolidación del Colegio Jesuita de Santa Catalina. Este BIC, se encontraba en malas condiciones y era fundamental una buena intervención para que su deterioro no siguiera. Con el 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento hemos podido proteger el edificio con la realización de una nueva cúpula, recreando la originaria y poner en uso su claustro, para todas aquellas actividades culturales que se vayan a desarrollar en un futuro. También en el mes de julio adquirimos la Casa Museo de Juan Vides, una vivienda de gran riqueza patrimonial no solo por su arquitectura regionalista de primeros del siglo XX y sus bienes muebles sino también por el valor etnográfico que aporta a nuestro pueblo. Este mes comenzamos también con una obra en una de las partes de la casa, para sanear los techos y poder poner en uso unas habitaciones exteriores que comunican al patio y a la casa de los guardeses.

–¿Qué proyectos o metas más ambiciosos tienen marcados para la legislatura?

–Uno de los proyectos más ambiciosos de esta legislatura es la puesta en marcha de la piscina cubierta y las nuevas instalaciones deportivas. Hemos tenido varios problemas que han hecho que la obra se paralice, pero a día de hoy estamos dando pasos importantes para que se inicien las obras cuanto antes y que las nuevas instalaciones sean una realidad este año que viene. Es algo fundamental, un proyecto muy estudiado y sobretodo demandado por nuestros vecinos y vecinas, no ya por el uso deportivo, sino también terapéutico.

Otro de los proyectos que tenemos pendiente es habilitar una zona de aparcamientos en la zona del centro. El centro está muy saturado de coches y es muy complicado encontrar aparcamiento actualmente. De haber un parking público facilitaría el acceso a muchas personas que se desplazan para realizar sus compras, etc.

–¿Cuál cree que es el punto más fuerte de la localidad y el que se debería aprovechar de una manera más beneficiosa?

–Trigueros es un pueblo que tiene un abanico muy amplio de recursos y atractivos, desde la riqueza gastronómica, sus festejos, su patrimonio y sus ofertas tanto culturales como deportivas. Pero sin lugar a dudas, el Dolmen de Soto es el punto más fuerte no solo desde el punto de vista turístico, sino también desde el punto de vista cultural y de investigación. Hace unas semanas celebrábamos el V Congreso Internacional de Arte Rupestre, convirtiéndose Trigueros en capital del megalitismo a nivel internacional.

El Dolmen de Soto es el eje central a través de él conectamos todo nuestro patrimonio (Santa Catalina, el Pilar de la Media Legua, la Iglesia de San Antonio Abad, Convento del Carmen, etc.), por eso nuestro slogan es Trigueros, Puerta a la historia.

–Las zonas rurales cuentan con un problema de despoblación que juega a favor de las ciudades, ¿cuáles son las principales causas y cómo frenarla?

–El reto demográfico es una de las principales tareas que deben afrontar las administraciones públicas. En nuestro caso, es cierto que muchos jóvenes se marchan en busca de oportunidades fuera de nuestro pueblo. Pero también es cierto que la situación geográfica de nuestro pueblo facilita que muchas personas trabajen fuera pero vivan en Trigueros, estamos muy cerca de Huelva y Sevilla, y cada vez se valora más la tranquilidad de vivir en un pueblo y aún más si está dotado de todos los servicios esenciales, como es nuestro caso.

–Uno de los temas más de tendencia actualmente es la instalación de fuentes de energía renovables fuera de las urbes, ¿en qué punto actual se encuentra actualmente y qué beneficios traería?

–Efectivamente, la tendencia de instalar fuentes de energía renovable existe y más en estos últimos tiempos. En esta zona más concretamente la instalación de placa solares. La eficiencia energética es uno de los retos no sólo a nivel nacional y autonómico, también en el local. Los ayuntamientos tenemos como hoja de ruta los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, y la eficiencia energética está entre ellos. Actualmente hemos elaborado un plan de ahorro energético para el alumbrado público y continuaremos con los edificios municipales.

–Otro de los sempiternos debates lo encontramos en la brecha digital ¿se encuentran tan alejados digitalmente de las zonas urbanas como se cree?

–La brecha digital es un problema global, aunque aquí no nos afecta tan directamente. Desde el ayuntamiento ponemos en marcha varios programas y servicios para acercar al ciudadano a las nuevas tecnologías, desde guadalinfo, los servicios sociales y el área de juventud. También estamos formando a nuestro personal para ir transformando la administración publica en electrónica, adaptándonos poco a poco y eliminando también el papel en la administración.ç

–El papel de la mujer crece considerablemente gracias a las políticas y leyes de igualdad, ¿cree que son suficientes?

–Lamentablemente la violencia machista está presente en nuestra sociedad y visibilizar este problema es responsabilidad de toda la sociedad, pero es importante entender la violencia de género como una cuestión de Estado, como un problema político de primer orden. Este grave problema que nos afecta al conjunto de la sociedad requiere de más leyes y políticas específicas para hacer frentes a los diferentes tipos de violencia que se cometen sobre las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres.

También es verdad que gracias al Pacto de Estado contra la Violencia de Género podemos contar con la financiación pública para implementar medidas adecuadas contra la violencia machista y programas de prevención.

–¿Qué medidas se han tomado desde su ayuntamiento para ayudar a esta igualdad?

–Desde nuestro ayuntamiento y desde el área de Igualdad se desarrollan distintos programas para lograr una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres de nuestra comunidad. Programas en el que se trabajan conceptos como el empoderamiento de la mujer, la corresponsabilidad familiar, el abordaje de las nuevas masculinidades, proyectos y talleres que fomenten la igualdad entre las personas, y sobre todo el Programa de Coeducación que realizamos conjuntamente con los centros educativos del municipio en el que se fomentan principios, valores y comportamientos igualitarios para la prevención de la violencia de género. El trabajo conjunto e interdisciplinar y la coordinación en todo momento con nuestra Policía Local y la Guardia Civil para garantizar la protección, acompañamiento y recursos específicos a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus menores.

–En cuanto al tema de movilidad y transporte, a nivel metropolitano y local, ¿es una asignatura aún pendiente?

–Trigueros pertenece al Consorcio Provincial de Transportes y aunque haya aspectos que se puedan mejorar, no tenemos la problemática que pueden tener otros pueblos de la provincia.