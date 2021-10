La comunidad educativa de Isla Cristina se solidariza con los afectados por el volcán de La Palma

La Comunidad Educativa de Isla Cristina y el Ayuntamiento de la localidad, a través de la concejalía de Educación, han elaborado un vídeo de ánimo destinado a Isla de la Palma, que vive desde hace cuatro semanas momentos complicados a causa de la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

Para ello, y como ha explicado la concejala isleña de Educación, María del Carmen Beltrán, "hemos querido elaborar un vídeo en el que mandamos en la voz de todos y cada uno de los representantes de nuestra Comunidad Educativa mensajes de ánimos y apoyo a los escolares, maestros y maestras, profesores y profesoras y familias en general de la Palma en el que queremos decirles que estamos aquí, que no están solos y saldrán de esta situación."

En cuanto al porqué se ha elaborado un vídeo y no se ha recurrido a otro tipo de ayuda, Beltrán ha señalado que "la responsable de Educación de la Isla de la Palma, con la que estoy en contacto, me sugirió que si queríamos colaborar con ellos en estos momentos, hacerles llegar mensajes de ánimos a los escolares en particular y a la Comunidad Educativa palmera en general, sería lo más acertado, por ello nos pusimos manos a la obra y hemos elaborado este vídeo con nuestros mejores deseos y con mucha ilusión."