La moción de censura prospera y Cristóbal Carrillo es el nuevo alcalde de Manzanilla

Cristóbal Carrillo (PSOE) fue elegido ayer nuevo alcalde de la localidad de Manzanilla tras prosperar la moción de censura presentada por los socialistas, Independientes por Huelva (IxH) y Todo por Manzanilla contra el popular Javier Serrano (PP).

La moción se presentó el pasado 30 de julio por las tres formaciones políticas después de que a principios de julio IxH y TxM rompieran el acuerdo alcanzado en mayo de 2019 con el PP para gobernar en la localidad, y sus portavoces fueran despojados por Serrano de sus competencias en el equipo de Gobierno.

La moción fue aprobada con los votos a favor de los tres concejales del PSOE, los dos de IxH y el único de TxM; mientras que la edil de Adelante se abstuvo y los tres del PP y la no adscrita votaron en contra. El objetivo del nuevo equipo que desde ayer gobierna la comunidad pretende “dar al pueblo estabilidad con un gobierno fuerte y cohesionado” que cuenta “un proyecto de presente y de futuro y que mire por el bienestar de los ciudadanos”. Carrillo vuelve al cargo que ya ocupó durante dos legislaturas antes de 2019 cuando el pacto entre el PP y IxH y TxM le hizo perder la Alcaldía.

El PSOE de Manzanilla se congratuló por haber sacado adelante dicha moción y lograr la alcaldía de esta localidad, con lo que la formación ya suma 62 municipios en los que gobierna en la provincia. La concejala no adscrita pertenecía hasta el día de la presentación de la moción a Adelante, pero el hecho de que se posicionara en favor del hasta hoy alcalde popular motivó que fuera expulsada del grupo municipal y la apertura de un expediente de expulsión por parte de IU.

Por su parte, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, lamentó que la moción de censura en Manzanilla suponga “ir en contra de los intereses de los vecinos y del municipio después de un año de trabajo incansable”.

González denunció que “el nuevo gobierno no se sostiene después de ver el apoyo incondicional de los vecinos de Manzanilla al popular Javier Serrano, que incluso propuso a los partidos independientes que han apoyado la moción de censura “dar un paso al lado y renunciar a ser alcalde porque lo importante, por encima de todo, es Manzanilla”. “Se ha comprobado que los intereses que hay detrás de esta moción no son los intereses del municipio, sino los de un PSOE y sus socios de alianza que anteponen los sillones a la buena dinámica de recuperación en la que se encontraba Manzanilla”. El ya ex alcalde Javier Serrano señaló que la moción se ha producido “en contra del pueblo”, que está “en la puerta gritando”. Serrano dijo que incluso puso su cargo a disposición pero “tampoco lo han aceptado” y denunció que “hay intereses personales y no del pueblo”.

Por otro lado, el senador socialista Amaro Huelva remarcó que “Carrillo ganó las elecciones” y añadió que “hemos sacado a los manzanilleros de un estado del que era difícil vivir”. “Proponemos un estado de futuro en el que todo el mundo prospere”. Fuera del Ayuntamiento se produjeron momentos de tensión entre vecinos e incluso la Guardia Civil tuvo que intervenir.