"El mundo rural sigue siendo de izquierdas"

Las zonas rurales ocupan el 84% de la superficie del país, y sin embargo en ellas solo vive el 16% de los españoles. Son los datos del Informe Anual de Indicadores de la Agricultura, Pesca y Alimentación realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que detalla que el mundo rural Español está conformado por 6.671 municipios que poseen una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad no superior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado.

En otras palabras, el 82 % de los municipios españoles forma parte de la España rural, y de ellos son inmensa mayoría los más pequeños (con menos de 5.000 habitantes). Andalucía, al ser la comunidad autónoma más poblada de España es también la que más habitantes rurales aporta al total: casi 2 millones de los 7.5 millones de personas que viven en los pueblos. Más datos, y más cercanos: la magnitud del medio rural en la provincia onubense supone el 98,50% del territorio provincial, e integra al 72,25% de su población, según los datos del Consejo Económico y Social de Huelva. El 75 por ciento de los municipios de la provincia tiene menos de 5.000 habitantes y, lo peor de todo, más de la mitad de ellos ha perdido población en los últimos 20 años. En torno al 20 por ciento, que se dice pronto.

La vida en los pueblos es diferente, a veces puede parecer que incluso contrapuesta, a la vida en la ciudad, pero la realidad es que al final, la gente, que es lo que importa, es la misma, con preocupaciones comunes y, es verdad, también con problemas diferentes: la despoblación, unos servicios básicos deficitarios, el olvido y a veces la incomprensión de quienes no viven ‘en el campo’. Su realidad, la de la gente de los pueblos, es tan distinta que a menudo se le colocan etiquetas que poco a nada tienen que ver con la realidad. Seguro que si alguien piensa en Santa Bárbara de Casa, por ejemplo (un pueblecito en pleno Andévalo, con poca población -algo más de 1.000 habitantes-, fundamentalmente agrícola y ganadero) puede tener la tentación de señalar antes de saber. Que si señoritos, que si antiguos, que si de derechas… Sin embargo “afortunadamente, en el campo y en los pueblos hay muchas personas progresistas”.

Eso lo dice un alcalde joven, de izquierdas, que cree que estos tiempos de incertidumbre que se viven ahora en las zonas rurales lo que está provocando que todo se mezcle: “la gente del mundo rural se rebela, alza la voz en busca de soluciones y demanda un mayor compromiso de la clase política” que quizás no está encontrando las respuestas adecuadas. Ese “ha sido el germen para que en las zonas rurales en las que, tradicionalmente, la ideología dominante era de izquierda, comiencen a cobrar fuerza los discursos de la ultraderecha”.

Leonardo Romero, alcalde socialista de la localidad onubense de Santa Bárbara de Casa, destaca por su juventud, pero también por su determinación para impulsar desde la gestión local aquellas políticas que favorezcan el desarrollo sostenible del mundo rural. Su familia le inculcó desde pequeño la afición por la caza, una actividad que defiende a ultranza desde la sociedad de cazadores de su pueblo por su valor antropológico, social y económico en la zona. ¿Significa que es de derechas? ¿La vida en el campo es una vida de gente de derechas? “Claro que no”, explica: “Es algo que vengo comentando desde hace años en otras entrevistas.

Quizás, nos ha podido pasar factura no llegar a normalizar ámbitos muy presentes en el mundo rural como la caza y los toros. Esa es sido la grieta por la que la derecha pretende colarse para construir su discurso”. Romero es rotundo: ser de izquierdas no se contrapone al gusto por la caza y los toros “y yo soy un ejemplo de ello”. No obstante, cree que “en los últimos años, el hecho de compartir gobierno en España con Unidas Podemos está contribuyendo a que se asocien sus políticas animalistas con las del partido socialista. Pero el PSOE ha hecho tradicionalmente mucho por el mundo rural y dentro de este, por la caza y los toros”.

Defiende, por ejemplo, el “trabajo duro” que “la izquierda está haciendo desde las administraciones en pro de las zonas rurales, centrándose en cuestiones de vital interés como el reto demográfico, el desarrollo sostenible, la sequía, la PAC o el apoyo a sectores como la ganadería, la pesca, la agricultura, el regadío o el turismo”. Aunque “sí es cierto”, asegura, que “siempre se ha tenido desde la izquierda un cierto complejo a la hora de reconocer como propias actividades muy vinculadas al mundo rural como es el caso de la caza. Esto se ha aprovechado por la ultraderecha, que a través de sus discursos populistas y valiéndose del uso de las ‘fake news’ ha conseguido captar la atención de algún sector de la población rural”. El mundo rural “sigue siendo de izquierdas y, los datos reales así lo demuestran”, por ejemplo en Huelva, donde una gran mayoría de los pueblos llevan décadas con alcaldes socialistas: “esa es una realidad aplastante”, dice Leonardo Romero, “que viene a demostrar lo mucho y bueno que el PSOE ha hecho históricamente y sigue haciendo por el mundo rural y que, ahora, parece que muchos quieren ocultar bajo esloganes y titulares llenos de populismo”. Los socialistas, explica, “han hecho mucho por el bienestar de nuestros pueblos desde esa política de cercanía con la ciudadanía que es un ejemplo para mí y que siempre trato de aplicar a mi gestión. Las personas y sus problemas son el eje central de la política local”.

No obstante, el alcalde de Santa Bárbara tampoco niega “que en algunas ocasiones” ha habido cierto “complejo” en la izquierda más urbana “y quizás no hemos alzado la voz con la suficiente claridad en defensa de estas actividades”, aunque, confiesa, “tengo amigos y compañeros en la ciudad que son socialistas y grandes aficionados a la caza y los toros”. ç

En el fondo, todo es una cuestión de vivir en dos “realidades diferentes”. En muchas ocasiones, “las preocupaciones o necesidades de los pueblos no tienen nada que ver con las de la ciudad”, lo que hace que “se caiga en una falta de empatía o de conocimiento mutuo entre estas dos formas de vida”. Sin embargo, “el PSOE se ha caracterizado siempre por ser un partido abierto y plural sensible a todas las realidades. Prueba de ello es la nueva Ley de Bienestar Animal, en la que se está trabajando mucho para conseguir aunar a todos los sectores implicados”. No son formas de vida antagónicas, pero sí diferente: “en los pueblos hay un tejido socioeconómico diferente, distintas problemáticas, prioridades y tradiciones. No obstante, creo que en el fondo todas las personas tenemos un mismo objetivo, que es poder vivir bien, con servicios y bienestar, independientemente de la forma de vida que hayamos elegido”.

Como alcalde de una población rural, Romero es consciente de los problemas a los que se enfrenta al dirigir el Ayuntamiento de un pueblo: “Los alcaldes en general sufrimos situaciones de ‘olvido’ por la falta de competencias y de posibilidades de acción que tenemos en aspectos que preocupan mucho a la ciudadanía y afectan al desarrollo”. ¿Un ejemplo? Las inversiones en carreteras: “en Santa Bárbara tuvimos que manifestarnos en numerosas ocasiones para conseguir que se arreglara la carretera A495 que estaba en una situación que representaba un auténtico problema de seguridad. Con una red de carreteras en ese estado, estamos condenados al aislamiento. Otro de los problemas que venimos arrastrando, se refiere a la reducción de los servicios sanitarios de atención primaria, lo que ha hecho que nos unamos para reclamar algo que consideramos vital para el bienestar de nuestros pueblos”. Lamentablemente “no hay recetas mágicas” contra la problemática: “Estos problemas se resuelven escuchando al mundo rural, paseando por nuestras calles, circulando por nuestras carreteras, conversando con nuestra gente y con los alcaldes y alcaldesas que somos el eslabón más cercano a la ciudadanía. Pero, sobre todo, se resuelve con altura de miras, con voluntad política y con la colaboración de las administraciones independientemente de su color”. Y es que vivir en un pueblo “es un privilegio” que hay que defender: “debemos seguir luchando para que no se recorten derechos y servicios y por defender la dignidad y el futuro del mundo rural”.