El Ayuntamiento lanza una campaña contra las agresiones sexuales y el acoso a las mujeres

El Ayuntamiento de Ayamonte, a través del Área de la Mujer, ante la inminente celebración de las fiestas patronales de las Angustias, ha puesto en marcha una campaña informativa que cuenta con el apoyo del Instituto Andaluz de la Mujer y que tiene como objetivo prevenir las agresiones sexuales y el acoso a las mujeres en el contexto de estas fiestas que se celebrarán en la localidad costera a lo largo de los próximos días. Con tal motivo, se ha editado un cartel que se está difundiendo a través de las redes sociales y que tendrá presencia, asimismo, en las casetas y carpas del recinto ferial.

Bajo el lema No te quedes pensando, no seas cómplice. ¡Actúa! ¡Llama!”, el Consistorio pretende sensibilizar a la población y promover unas fiestas libres de violencia sexual, instando a la ciudadanía a no mirar hacia otro lado en caso de presenciar cualquier situación que pueda desembocar en una agresión sexista, denunciar si alguien echa una droga a una bebida, un delito, ser testigo de una circunstancia en la que uno o varios hombres estén acosando a una mujer o cualquier otra situación que pueda poner en peligro la integridad física y/o psíquica de una niña o una mujer.

Esta iniciativa del Ayuntamiento pretende concienciar a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, a rechazar cualquier tipo de comportamiento sexual que vaya en contra de la voluntad y dignidad de las mujeres y niñas.

La alcaldesa de la localidad fronteriza, Natalia Santos, ha señalado al respecto que “con esta campaña queremos concienciar a los ciudadanos y ciudadanas de la importancia de disfrutar de las fiestas desde el respeto al resto de la población, especialmente a las mujeres y niñas”, al tiempo que ha añadido que “es muy importante mentalizar a la sociedad, especialmente a los más jóvenes, de que estas agresiones representan un delito”.

El cartel, que ofrece, asimismo, el mensaje “Por unas fiestas en las que cada niña o mujer que salga vuelva a su casa sana y salva”, incluye los teléfonos de la Policía Local y Guardia Civil de Ayamonte y del Instituto Andaluz de la Mujer.