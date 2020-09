El "bloqueo" de la oposición mantiene a Almonte sin presupuestos

Almonte sigue sin presupuestos. El plano que estaba previsto celebrarse en la tarde de ayer tuvo que ser aplazado tras no poder notificarse de forma oficial su convocatoria a los integrantes de Ilusiona, principal partido de la oposición liderado por el exacalde, Francisco Bella. El proyecto de presupuestos fue aprobado el pasado mes de julio, pero tras las alegaciones tanto de la oposición como de alguna de las empresa concesionarias del consistorio tuvo que cumplir el procedimiento habitual en esos casos y ayer debía haber sido aprobado definitivamente para su entrada en vigor. En el orden del día se encontraba también el refrendo de la sentencia que impugnaba la venta de la Dehesa Santa María y una moción de respaldo a las víctimas de violencia de género.

Según han señalado fuentes del consistorio almonteño, el Ayuntamiento trató durante toda la semana de notificar la convocatoria del plenario. La Ley establece que la citación debe ser entregada de forma personal en el domicilio de cada uno de los representantes públicos. No obstante, "es habitual y para ello cuenta cada partido con un secretario liberado con cargo al Ayuntamiento que se le entregue a su secretario y éste se de por informado en nombre de todo el grupo". No obstante, ninguno de los dos partidos de la oposición, Independientes e Ilusiona, accedió a ello. La concejal de Independientes fue localizada y notificada en el acto de inauguración del centro de interpretación del Rocío, por lo que finalmente asistió a la comisión informativa previa. No así Ilusiona, cuya secretaria, según fuentes consultadas por este diario "señalo a la policía local que no se daba por notificada" cuando se le fue a entregar la citación en nombre de todo el grupo. Estas mismas fuentes denuncian que detrás de la negativa de Ilusiona "hay una maniobra para estirar los plazos legales e impedir la aprobación de los presupuestos además de no tener que votar a favor de la sentencia de la Dehesa Santa María".

Las tres formaciones que forman el equipo de Gobierno de Almonte dieron una rueda de prensa en la que denunciaron "el bloqueo que Ilusiona mantiene" en el Ayuntamiento. El portavoz del PP, Manuel Ángel Fernández, ha denunciado que "Ilusiona está usando argucias con las que no hace daño al equipo de Gobierno, sino al pueblo de Almonte". Sin los presupuestos "no se podrán becas, nóminas, arreglar calles ni atender necesidades básicos de todo el pueblo". Todo ello "en un momento de pandemia mundial que agrava las necesidades y los gestores públicos deben ayudar ahora más que nunca". "Es una falta de humanidad por parte de quienes actúan así".

José Miguel Espina, portavoz del PSOE, señaló que "no nos hacen daño a los integrantes del equipo de Gobierno, sino al pueblo de Almonte. El presupuesto es la única arma que tiene un Ayuntamiento para dar soluciones a los ciudadanos". Todo ello "en una situación de pandemia en la que hay una serie de acciones que requieren de los presupuestos para dar respuestas a las necesidades de los almonteños". "Es una irresponsabilidad porque el objetivo común es dar soluciones al pueblo y no bloquearlo", sentenció.

El edil de Mesa de Convergencia, José María García, ha calificado la jornada como "un día muy triste para la política local". El concejal del equipo de Gobierno ha recordado que "estamos haciendo esfuerzos indecibles para que la pandemia no nos afecte y para eso nada más sería suficiente para que la oposición permita disponer de los presupuestos. Los grupos de la oposición nos impiden luchar contra la Covid-19 en Almonte. Ni es justo ni ético".