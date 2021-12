La aldea roza el cartel de completo para celebrar la entrada del 2022

Pocos marcos se pueden comparar con El Rocío a la hora de cambiar de año. El entorno, la belleza, la naturaleza, la idiosincracia y las características de los alojamientos, son factores claves que cada año hacen de la aldea uno de los lugares más especiales para pasar la Nochevieja. Como es costumbre, a excepción del pasado año debido a las limitaciones sanitarias y de movilidad, El Rocío, prácticamente, colgará el cartel de completo para la jornada de hoy, incluyendo la madrugada de mañana, una de las más famosas del año. La ocupación está casi “al 100%, tanto en alquiler como en establecimientos de alojamiento” confirmó a Huelva Información el presidente de la asociación empresarial Cepyme Almonte, perteneciente a la Federación Onubense de Empresarios, Pedro Roldán. Lo que sí, según señaló el presidente, la tendencia de reuniones de este año son “familias”, aunque “sigue habiendo algún grupo de jóvenes”. Al final, explicó, “son gente que se reúnen en entornos cercanos, que tiene relaciones cercanas”, y así, “prefieren tener una vivienda grande, cómoda, con terraza… y convivir ese día en espacios más amplios que en viviendas particulares.

En cuanto a los precios, el presidente de Cepyme Almonte apuntó que “se están actualizando”, es decir, volviendo a lo que había en la prepandemia, ya que el año pasado bajaron debido a la caída de la demanda. Por último, Roldán hizo un llamamiento desde el sector para que se guarden los hábitos de convivencia y comportamiento, además en un año con el escenario de la pandemia presente.

En esta línea, el Ayuntamiento de Almonte aprobó, a finales de noviembre, un bando, que entra en vigor hoy y estará vigente hasta el día 6, con una serie de normas para su cumplimiento. Entre las cuestiones, está prohibida “la instalación de puestos, tenderetes, quioscos, chiringuitos, o cualquier clase de industria, actividad o comercio que no cuente previamente con la autorización o licencia municipal”. Tampoco se permiten cantes y bailes “que no sean los de carácter tradicional”. En cuanto a normas de seguridad vial y circulación, no está permitido el estacionamiento en las plazas, en dobles fila, en las esquinas y cruces de calles, y en medio de las vías públicas. También, está prohibido estacionar desde hoy y hasta las 12:00 del día 2 en las calles Lince, Vetalengua y Águila Imperial, además de en la calle Muñoz y Pavón, Callejón de Bellavista, calle Villamanrique y en toda la zona peatonal de los aledaños del santuario.

Todas estas cuestiones y muchas otras, se pusieron encima de la mesa, en el Ayuntamiento de Almonte, el mes pasado en la Junta Local de Seguridad, en el que estuvieron todas las administraciones, a través de Guardia Civil, Policía Autonómica, 112, Protección Civil, Policía Local… “Y lo que se ha previsto para estas fechas es el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad”, apuntó a este periódico la concejal-delegada de la aldea de El Rocío, Macarena Robles, quien añadió que también se reforzará el centro de salud de la aldea, que “estará abierto las 24 horas” este día “ante cualquier incidencia”.

Robles confirmó la presencia de visitantes en la aldea para el día de hoy al no existir restricciones de limitación de desplazamientos. Asimismo, apuntó que en el escenario de la Covid-19 los vecinos de El Rocío “están teniendo un comportamiento ejemplar”, a la vez que a los visitante les lanzó un mensaje de “responsabilidad”. “Que acudan a la aldea pero que lo hagan con responsabilidad atendiendo a las recomendaciones que lanzas las autoridades sanitarias con respecto a la Covid-19 para evitar que esta sexta ola siga en aumento”.