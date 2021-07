La alcaldesa de Almonte anuncia el cese de José Miguel Espina en Matalascañas

La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, ha informado hoy mediante una comparecencia en la Casa Consistorial almonteña dirigida a los “vecinos y vecinas de Almonte, El Rocío y Matalascañas” el cese del concejal-delegado de Matalascañas, José Miguel Espina Bejarano, investigado por un delito medioambiental debido a los daños causados en el Médano del Asperillo en el verano de 2019 junto a dos empresarios y de forma individual por una imputación en un delito de prevaricación.

Rocío del Mar Castellano ha comenzado su intervención asegurando que “los políticos somos servidores públicos, debo por tanto, pedir disculpas por aquellas ocasiones en que nos enredamos en polémicas estériles a las que asistís con una mezcla de hartazgo y perplejidad”.

Asimismo, la alcaldesa ha indicado que “en los próximos días daremos a conocer la remodelación de las competencias del Equipo de Gobierno, aunque ya les adelanto, porque está relacionado con la polémica de los últimos días, que el concejal de Matalascañas, José Miguel Espina, dejará esta responsabilidad, que pasará a ser gestionada por una compañera. Debo de decir, para que no haya ningún malentendido, que esta decisión, fruto de una muy trabajada negociación, fue adoptada con anterioridad a la retirada de competencias de las concejalas del PP del Gobierno y que este partido era conocedor de dicha decisión.”

Sobre la crisis de gobierno suscitada a raíz de los últimos acontecimientos, Castellano Domínguez ha remarcado que “en cualquier negociación las partes tienen que ceder ya que, si nadie cede, se produce el bloqueo. Y esto es lo que ha sucedido en esta negociación en concreto: dos partidos (PSOE y MdC) cedieron para alcanzar el acuerdo y uno de ellos, el PP, se negó a aceptarlo. Hubiera procedido entonces manifestar su disconformidad dimitiendo de sus cargos y no utilizar la no asistencia a los órganos de gobierno, con el consiguiente incumplimiento de sus obligaciones y el perjuicio que ocasiona a la institución, como una forma de presión para forzar la retirada de sus competencias. No obstante, quiero subrayarlo otra vez, es esta una medida que se ha planteado cautelarmente, no de forma irrevocable. Seguimos teniendo la mano tendida hacia los que hasta hace muy pocos días han sido nuestros compañeros de viaje”

Proyectos más relevantes de esta nueva etapa: 2021-2023

Seguidamente, la alcaldesa de Almonte ha explicado los proyectos a desarrollar en los dos años que quedan de legislatura, distribuidos en diez áreas de gestión: “dichos proyectos serán la culminación de un trabajo previo realizado durante los últimos dos años, fruto de mucho trabajo compartido, siempre con el diálogo y el acuerdo como herramientas de trabajo”.

En primer lugar, la limpieza integral e intensiva de los tres núcleos del municipio que además de resolver puntualmente los problemas actuales de limpieza, van a empezar a elaborar un nuevo pliego de condiciones para solucionar definitivamente los problemas de limpieza viaria y RSU del municipio. Por otro lado, quieren desarrollar los proyectos de la EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), con una inversión de 6 millones de euros (80% fondos europeos y 20 % fondos propios) se cambiará la fisonomía de parte del municipio y de la administración.

Además, llevarán a cabo el Proyecto de Depuración en Matalascañas, para recuperar la bandera azul de la playa. También quieren comenzar con el Programa de Emergencia Social para poner a disposición de los ciudadanos más vulnerables un programa de empleo social.

Continuarán con el Plan de Accesibilidad de Almonte, El Rocío y Matalascañas y culminarán el RPT y VPT para que se mejoren lo salarios de los trabajadores como ya están disfrutando los policías y los trabajadores del área de seguridad ciudadana.

Asimismo, quieren encontrar la solución definitiva para la barriada Marismas III y Plan de Vivienda de VPO, llevar a cabo la revitalización del Parque Dunar de Matalascañas y comenzar con un plan de Reactivación Comercial.

Finalmente, desde el ayuntamiento quieren realizar un cambio de luminarias para cambiar las luces de mercurio por led y renovar los cuadros de control y el cableado.

La alcaldesa ha concluido su intervención con una llamadas al acuerdo "teniendo como horizonte el bien común, y una apuesta por la política como servicio público, evitando instalarse en el conflicto y en intereses partidistas".