Miles de agricultores participarán en una tractorada en la rotonda de San Juan por el futuro del campo

Miles de agricultores y centenares de tractores participarán en la concentración-tractorada en defensa del futuro del campo, convocada por Asaja Huelva, las Cooperativas Agro-Alimentarias Andalucía y COAG Huelva para este jueves, a las once de la mañana, en la rotonda de San Juan del Puerto-Trigueros (Polígono El Buitrón). Así lo apunta el presidente de Asaja Huelva, José Luis García-Palacios.

Los manifestantes saldrán de todos los puntos de la provincia, se trasladarán en tractores, vehículos agrícolas, coches particulares y autobuses, y se concentrarán en la explanada del Polígono El Buitrón, donde se celebra el mercadillo de los domingos, junto a la rotonda de San Juan del Puerto-Trigueros. A las once de la mañana se leerá un manifiesto y la comitiva partirá dirección a La Ribera y de allí, regreso al punto de partida.

García-Palacios, que destaca que se llegará con las protestas a Madrid y a Bruselas, ya que “esto ocurre en todo el sector agrario de Europa”, señala que la situación “es de extrema necesidad y emergencia” y el Gobierno central e incluso los autonómicos y en Europa deben tomar conciencia “del valor estratégico del sector agrario, somos productores, transformadores de la riqueza del suelo, expertos en producir los mejores alimentos que se pueden dar, basándonos en un respeto medioambiental, en garantizar al consumidor la seguridad y la trazabilidad alimenticia”.

Comenta que “a pesar de estos esfuerzos llevamos soportando desde hace décadas un desgano por parte de las administraciones”. Explica que cuando se iniciaron, hace más de un mes, las manifestaciones en Extremadura, las organizaciones ahora convocantes decidieron fijar una fecha en el calendario que no se solapara con concentraciones y manifestaciones de otras provincias aledañas.

Hacen un llamamiento a la sociedad, pidiendo previamente disculpas por las molestias que puedan ocasionar, para que vuelva sus ojos al sector agrario, hacia el medio rural, al campo, “porque a todos nos va mucho que tengamos un sector agrario competitivo, fuerte, sólido, cohesionado, como creo que la provincia de Huelva es un ejemplo de ello”.

Cristóbal Picón, portavoz de las Cooperativas Agro-Alimentarias Andalucía en Hueva, subraya que “la situación es insostenible y de no poner remedio se seguirá provocando el cierre de explotaciones y el abandono de los pueblos”. Picón resalta “la importancia económica, laboral, medioambiental y social del sector” a nivel nacional y en particular en la provincia de Huelva. “Los pueblos sin agricultura, ganadería y cooperativas no tienen oportunidades, ni futuro y están abocados a dejar territorios vacíos e incrementar la España vacía”.

Apunta que en Huelva “prácticamente uno de cada dos empleos los genera la agricultura. La gente permanecerá e incluso volverá a las zonas rurales siempre que haya oportunidades”.

Indica que el sector primario se encuentra en peligro de desaparición. Reivindica medidas para paliar el incremento de los costes de producción. “La situación del sector es insostenible porque los precios en origen no han evolucionado desde hace treinta años y los costes y fiscalidad es del siglo XXI”.

Considera inasumible “el incremento del impuesto de los costes laborales y de la Seguridad Social en la situación en la que se encuentra el campo”. Necesitan para poder cubrir los gastos “poder incrementar los precios de venta”, por ello piden precios justos, “que se incrementen en función, al menos, del aumento de los costes. Si no hay un equilibrio la actividad agraria y ganadera se acaba”.

Exige que se ponga freno a la competencia de terceros países, que considera desleal. Aboga por una mayor agilidad en la negociación y apertura de protocolos de exportación, así como una mejor Política Agraria Común (PAC). Por otra parte, subraya que es fundamental que se lleven a cabo las infraestructuras necesarias para garantizar el agua, esencial para el desarrollo del sector primario.

El secretario provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Huelva, Enrique Acción, incide en la importancia de un precio justo, así como de “un etiquetado claro”, y que se pongan en marcha laboratorios para que los productos que lleguen de terceros países compitan en las mismas condiciones.

Pide que el Gobierno aborde aspectos como el Brexit, los aranceles de Estados Unidos y el veto ruso.

Alerta que en Huelva hay un problema grave con la seca, “nuestros campos se están muriendo y los pueblos, vaciando como consecuencia.Hacemos un producto de calidad pero creo que tiene los días contados como las administraciones no se pongan a trabajar, es esencial para la provincia”. La agricultura “es el motor de cualquier economía, genera empleo y riqueza en las zonas rurales, afianza el territorio y evita el despoblamiento”.